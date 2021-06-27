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ПриватБанк восстановил работу после сбоя и вернул списанные деньги

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Киев, Воскресенье 27 июня 2021 15:33
ПриватБанк восстановил работу после сбоя и вернул списанные деньги Фото: "ПриватБанк" стабильно работает после сбоя (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

"ПриватБанк" после сбоя в работе в своей системе полностью восстановил ее стабильную работу. А списанные по ошибке деньги вернули клиентам.

Об этом говорится в сообщении банка в Facebook.

"Полностью восстановили стабильную работу системы и вернули средства каждому клиенту. Наши коллеги работали не покладая рук, чтобы исправить технический сбой", - говорится в сообщении.

Также в финансовом учреждении извинились за инцидент.

Отметим, ранее сообщалось, что из-за сбоя в работе "ПриватБанка" некоторые клиенты столкнулись с повторным списанием средств по некоторым картам.

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