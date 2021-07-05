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Клиентам Monobank готовят важные изменения: чего и когда ждать

Новина українською →
Понедельник 05 июля 2021 18:20
Клиентам Monobank готовят важные изменения: чего и когда ждать Коллаж РБК-Украина: Monobank выпустит карту в биткоинах
Автор: Роман Мирончук

Monobank готовит своим клиентам приятные сюрпризы. Так, к примеру, будет выпущена карта в биткоинах. С ее помощью клиенты банка смогут продавать и покупать самую популярную криптовалюту.

Об этом рассказал основатель финучреждения Олег Гороховский в своем Telegram-канале.

Разработка биткоин-карты уже завершена и теперь ожидается согласование Национального банка. Ориентировочно карту должны представить в июле.

Какие еще нововведения ждут украинцев

e-sim. Глубокая интеграция с мобильным оператором. Разработка заканчивается, и функцию должны запустить в августе.

Эквайринг - возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату товаров и услуг пластиковыми картами. В данное время ведется активная разработка. Ориентировочное время релиза: июль-август.

Акции. Глубокая интеграция с ведущей американской площадкой по торговле ценными бумагами. Сервис находится в активной разработке, и будет представлен публике осенью 2021 года.

Напомним, ПриватБанк и Monobank автоматически спишут деньги со счетов украинцев из-за долгов за коммуналку и другие штрафы.

Мы также писали о том, как открыть счет ФОП в различных банках. Представлены пошаговые инструкции.

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