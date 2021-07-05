Клієнтам Monobank готують важливі зміни: чого і коли чекати

Monobank готує своїм клієнтам приємні сюрпризи. Так, наприклад, буде випущена карта в біткоїнах. З її допомогою клієнти банку зможуть продавати і купувати найпопулярнішу криптовалюту.

Про це розповів засновник фінустанови Олег Горохівський у своєму Telegram-каналі .

Акції . Глибока інтеграція з провідним американським майданчиком з торгівлі цінними паперами. Сервіс знаходиться в активній розробці, і буде представлений публіці восени 2021 року.

Еквайринг - можливість для торгового підприємства приймати безготівкову оплату товарів і послуг пластиковими картами. Зараз ведеться активна розробка. Орієнтовний час релізу: липень-серпень.

e-sim . Глибока інтеграція з мобільним оператором. Розробка закінчується, і функцію повинні запустити в серпні.

Розробка біткоїн-карти вже завершена і тепер очікується узгодження Національного банку. Орієнтовно карту повинні представити в липні.

Нагадаємо, ПриватБанк і Monobank автоматично спишуть гроші з рахунків українців через борги за комуналку і інші штрафи.

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