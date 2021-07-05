ПриватБанк и Monobank автоматически спишут деньги со счетов украинцев: кому именно не повезет

ПриватБанк, Monobank и другие банки уже с 6 июля могут автоматически снимать со счетов украинцев средства из-за долгов за коммуналку и другие штрафы. Это будет осуществляться по требованию государственных и частных исполнителей.

Как будет происходить списание средств, за что конкретно у вас могут снять деньги со счета, и клиентов каких банков это касается – читайте ниже в материале Styler.

Какие виды долгов будут списываться автоматически?

Отныне списываться средства автоматически будут со счетов украинцев, которые:

задолжали за оплату жилищно-коммунальных услуг

получили штрафы, в том числе за нарушение правил дорожного движения

не выплачивают зарплаты.

К слову, ранее автоматическое списание денег осуществлялось только в случае задолженности по алиментам.

Как именно будет происходить списание средств?

По новому порядку данная процедура будет работать по такому алгоритму:

Исполнитель с помощью автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП) будет создавать и направлять в банки требование о получении информации о наличии и состоянии счетов украинца-должника Оперативно, в течение часа, банковские учреждения с помощью системы автоматизированного ареста средств (СААС) будут направлять исполнителю соответствующую информацию Исполнитель с помощью АСИП будет создавать и направлять в банк, в котором открыт счет должника, постановление об аресте его средств После этого банк наложит арест на средства и с помощью СААС сообщит об этом исполнителю Исполнитель с помощью АСИП будет создавать и направлять в банк платежное требование на принудительное списание средств (при наличии средств на счете должника) Банк принудительно спишет средства со счета (или счетов) должника и перечислит деньги на счета органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя После этого средства будут направлены к взыскателю

Какие банки могут списывать долги со счетов?

Весной к системе автоматического списания было подключено 7 банков. Среди них ПриватБанк и Monobank.

Также там уже присутствуют:

Таскомбанк

Окси банк

Банк Восток

Индустриалбанк

ПроКредитБанк

Другие банковские учреждения подключены к тестовой среде и находятся на стадии консультаций и предварительных настроек для начала тестирования.

То есть, в ближайшее время к системе автоматизированного ареста будут присоединены почти все украинские банки.

Как узнать об открытии исполнительного производства?

Открыто ли в отношении вас исполнительное производство, можно узнать с помощью нескольких сервисов.

Также с их помощью можно установить, в каком именно отделе Государственной исполнительной службы находится исполнительное производство, его номер и другую информацию.

Список полезных ссылок:

Как погасить задолженность, чтобы средства не списали автоматически?

Погасить свой долг можно, например, в любом банке или в личном кабинете своего онлайн-банкинга.

Также это можно сделать через терминал, введя реквизиты органа Государственной исполнительной службы.

Кроме того, можно погасить долг онлайн: