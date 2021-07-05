ПриватБанк и Monobank автоматически спишут деньги со счетов украинцев: кому именно не повезет
ПриватБанк, Monobank и другие банки уже с 6 июля могут автоматически снимать со счетов украинцев средства из-за долгов за коммуналку и другие штрафы. Это будет осуществляться по требованию государственных и частных исполнителей.
Как будет происходить списание средств, за что конкретно у вас могут снять деньги со счета, и клиентов каких банков это касается – читайте ниже в материале Styler.
Какие виды долгов будут списываться автоматически?
Отныне списываться средства автоматически будут со счетов украинцев, которые:
- задолжали за оплату жилищно-коммунальных услуг
- получили штрафы, в том числе за нарушение правил дорожного движения
- не выплачивают зарплаты.
К слову, ранее автоматическое списание денег осуществлялось только в случае задолженности по алиментам.
Как именно будет происходить списание средств?
По новому порядку данная процедура будет работать по такому алгоритму:
- Исполнитель с помощью автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП) будет создавать и направлять в банки требование о получении информации о наличии и состоянии счетов украинца-должника
- Оперативно, в течение часа, банковские учреждения с помощью системы автоматизированного ареста средств (СААС) будут направлять исполнителю соответствующую информацию
- Исполнитель с помощью АСИП будет создавать и направлять в банк, в котором открыт счет должника, постановление об аресте его средств
- После этого банк наложит арест на средства и с помощью СААС сообщит об этом исполнителю
- Исполнитель с помощью АСИП будет создавать и направлять в банк платежное требование на принудительное списание средств (при наличии средств на счете должника)
- Банк принудительно спишет средства со счета (или счетов) должника и перечислит деньги на счета органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя
- После этого средства будут направлены к взыскателю
Какие банки могут списывать долги со счетов?
Весной к системе автоматического списания было подключено 7 банков. Среди них ПриватБанк и Monobank.
Также там уже присутствуют:
- Таскомбанк
- Окси банк
- Банк Восток
- Индустриалбанк
- ПроКредитБанк
Другие банковские учреждения подключены к тестовой среде и находятся на стадии консультаций и предварительных настроек для начала тестирования.
То есть, в ближайшее время к системе автоматизированного ареста будут присоединены почти все украинские банки.
Как узнать об открытии исполнительного производства?
Открыто ли в отношении вас исполнительное производство, можно узнать с помощью нескольких сервисов.
Также с их помощью можно установить, в каком именно отделе Государственной исполнительной службы находится исполнительное производство, его номер и другую информацию.
Список полезных ссылок:
- сервис государственных услуг "Дія"
- Единый реестр должников
- автоматизированная система исполнительного производства
- портал "Онлайн дом юстиции"
Как погасить задолженность, чтобы средства не списали автоматически?
Погасить свой долг можно, например, в любом банке или в личном кабинете своего онлайн-банкинга.
Также это можно сделать через терминал, введя реквизиты органа Государственной исполнительной службы.
Кроме того, можно погасить долг онлайн:
- с помощью "Дія"
- через АСИП (только если у должника есть постановление об открытии исполнительного производства, которое содержит идентификатор доступа и QR-код в левом верхнем углу постановления)
- через "Онлайн дом юстиции" в разделе "Услуги/Исполнительные производства".
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