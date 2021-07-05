ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

ПриватБанк и Monobank автоматически спишут деньги со счетов украинцев: кому именно не повезет

Новина українською →
Понедельник 05 июля 2021 12:25
ПриватБанк и Monobank автоматически спишут деньги со счетов украинцев: кому именно не повезет Фото: банки будут списывать средства со счетов украинцев за штрафы и долги (freepik.com)
Автор: Дмитрий Войналович

ПриватБанк, Monobank и другие банки уже с 6 июля могут автоматически снимать со счетов украинцев средства из-за долгов за коммуналку и другие штрафы. Это будет осуществляться по требованию государственных и частных исполнителей.

Как будет происходить списание средств, за что конкретно у вас могут снять деньги со счета, и клиентов каких банков это касается – читайте ниже в материале Styler.

Какие виды долгов будут списываться автоматически?

Отныне списываться средства автоматически будут со счетов украинцев, которые:

  • задолжали за оплату жилищно-коммунальных услуг
  • получили штрафы, в том числе за нарушение правил дорожного движения
  • не выплачивают зарплаты.

К слову, ранее автоматическое списание денег осуществлялось только в случае задолженности по алиментам.

Как именно будет происходить списание средств?

По новому порядку данная процедура будет работать по такому алгоритму:

  1. Исполнитель с помощью автоматизированной системы исполнительного производства (АСИП) будет создавать и направлять в банки требование о получении информации о наличии и состоянии счетов украинца-должника
  2. Оперативно, в течение часа, банковские учреждения с помощью системы автоматизированного ареста средств (СААС) будут направлять исполнителю соответствующую информацию
  3. Исполнитель с помощью АСИП будет создавать и направлять в банк, в котором открыт счет должника, постановление об аресте его средств
  4. После этого банк наложит арест на средства и с помощью СААС сообщит об этом исполнителю
  5. Исполнитель с помощью АСИП будет создавать и направлять в банк платежное требование на принудительное списание средств (при наличии средств на счете должника)
  6. Банк принудительно спишет средства со счета (или счетов) должника и перечислит деньги на счета органа государственной исполнительной службы или частного исполнителя
  7. После этого средства будут направлены к взыскателю

Какие банки могут списывать долги со счетов?

Весной к системе автоматического списания было подключено 7 банков. Среди них ПриватБанк и Monobank.

Также там уже присутствуют:

  • Таскомбанк
  • Окси банк
  • Банк Восток
  • Индустриалбанк
  • ПроКредитБанк

Другие банковские учреждения подключены к тестовой среде и находятся на стадии консультаций и предварительных настроек для начала тестирования.

То есть, в ближайшее время к системе автоматизированного ареста будут присоединены почти все украинские банки.

Как узнать об открытии исполнительного производства?

Открыто ли в отношении вас исполнительное производство, можно узнать с помощью нескольких сервисов.

Также с их помощью можно установить, в каком именно отделе Государственной исполнительной службы находится исполнительное производство, его номер и другую информацию.

Список полезных ссылок:

Как погасить задолженность, чтобы средства не списали автоматически?

Погасить свой долг можно, например, в любом банке или в личном кабинете своего онлайн-банкинга.

Также это можно сделать через терминал, введя реквизиты органа Государственной исполнительной службы.

Кроме того, можно погасить долг онлайн:

  • с помощью "Дія"
  • через АСИП (только если у должника есть постановление об открытии исполнительного производства, которое содержит идентификатор доступа и QR-код в левом верхнем углу постановления)
  • через "Онлайн дом юстиции" в разделе "Услуги/Исполнительные производства".

Раньше мы рассказывали о том, как легко и выгодно через Приват24 сдать билет на поезд.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПриватБанк банки долг штраф
LITE
Праздник 5 июля: что строго запрещено, важные приметы и у кого день ангела
Праздник 5 июля: что строго запрещено, важные приметы и у кого день ангела