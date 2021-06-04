Как открыть счет ФОП в различных банках: пошаговые инструкции
Предприниматели в Украине могут открыть счет в банке в самих отделениях финучреждений или самостоятельно дистанционно в интернете, что позволит ФОП (ФЛП - физическим лицам предпринимателям) принимать на них платежи в наличном и безналичных расчетах.
Какие для этого нужны документы и какая процедура при открытии счета для ФОПов в разных банках, а также на что стоит пристальнее обращать внимание при их выборе - читайте в материале ниже.
Что нужно для открытия счета в банке
Как правило, пакет документов для открытия расчетного счета для ФОПа является стандартным для большинства банков - коммерческих и государственных. В него входят:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- свидетельство о регистрации индивидуальным предпринимателем;
- свидетельство плательщика единого налога или выписка из государственного реестра;
- также может потребоваться книга учета доходов;
- карточка образцов подписей или электронная подпись, и также (при наличии) оттиск печати;
- заполнить анкету или опросник.
Данные после этого отправляются в налоговый орган по месту регистрации, чтобы поставить открытый счет на учет.
Какая процедура при открытии счета в разных банках
Открыть счет ФОП можно в любом из банков Украины (коммерческих и государственных). При этом желательно обратить особое внимание на тарифы на банковское обслуживание, а именно: какая стоимость открытия счета; какая ежемесячная абонентская плата или плата за обслуживание счета; какая комиссия взимается за переводы на счета других банков, за зачисление средств на счет, и при снятии денег.
Мы расскажем, что предлагают ФОПам при открытии расчетного счета, на примере банков "монобанк", ПриватБанк и Ощадбанк.
Открытие счета ФОП в monobank:
Монобанк для этого предоставляет на своем сайте отдельное меню, как открыть счет ФОП. Для этого нужно:
- пройти быструю регистрацию в приложении monobank и получить карточку;
- быть зарегистрированным как физлицо-предприниматель;
- открыть счет ФОП в приложении monobank в 1 касание.
Инструкция:
В приложении в меню открытия счетов при регистрации в диалоговом окне нужно заполнить данные про свой бизнес, после чего происходит подтверждения открытия счета, и в банке появится ваш расчетный счет ФОП, на который можно переводить деньги, оплачивать налоги, получать переводы.
Какие тарифы:
- стоимость открытия счета - 0 грн;
- стоимость обслуживания счета в месяц - 0 грн;
- комиссия за перевод на счета других банков - 0 грн.
Открытие счета для ФОП в ПриватБанке:
В ПриватБанке предлагают открыть счет ФОП в отделениях и через интернет, осуществив 6 действий:
- предоставить регистрационные данные;
- указать регион обслуживания;
- заполнить анкетные данные;
- оформить корпоративную карту;
- дать подпись документов;
- получить реквизиты вашего счета.
Какие тарифы:
В тарифном пакете "Счет для малого бизнеса" предлагается:
- открытие счета онлайн - бесплатно, а в отделении - 100 гривен;
- стоимость обслуживания счета в месяц - 100 гривен;
- комиссия за снятие наличных - 1%;
- комиссия за перевод на счета других банков - 3 гривны.
Открытие счета ФОП в Ощадбанке:
Ощадбанк предоставляет возможность открытия счета онлайн или в отделении банка.
Через интернет нужно:
- на сайте банка в личном кабинете открыть меню "Карты и счета" и нажать в подменю "Открыть счет";
- выбрать валюту открываемого счета и заполнить данные, после чего подтвердить свои намерения, нажав кнопку "Открыть".
В отделении банка вам понадобится такой пакет документов для физических лиц:
- паспорт или другой документ, подтверждающий личность;
- идентификационный код;
- документ, который подтверждает пути получения доходов (для нерезидентов страны).
Для завершения операции вам необходимо внести минимальную сумму на свой счет: от 30 гривен - если вы открываете счет в нацвалюте, и от 5 долларов - если счет валютный.
Какие тарифы:
В тарифе "Мое дело" предлагается:
- открытие счета - 50 гривен;
- стоимость обслуживания счета в месяц - 179 гривен (при отсутствии движения по счету - 0 гривен);
- комиссия за снятие наличных - 0,9%;
- комиссия за перевод на счета других банков - 7 гривен.
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