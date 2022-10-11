Кличко зробив важливу заяву про віялові відключення та опалювальний сезон у Києві
Після російських масованих ракетних обстрілів України у низці міст, зокрема у Києві, було вирішено запровадити графік аварійних відключень через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури. У столиці 11 жовтня таких заходів вирішили не вживати.
Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі національного телемарафону.
Також градоначальник додав, що на сьогодні у столиці не планують жодних змін щодо початку опалювального сезону.
Віялових відключень 11 жовтня не буде
Кличко зазначив, що вчора, у понеділок, у Києві тимчасові відключення світла були через пошкодження систем електропостачання через ворожі обстріли.
"Ми вже стабілізували ситуацію, і на сьогодні жодних відключень не буде ", - заявив він.
Мер додав, якщо такі випадки відключень знову будуть, то кияни можуть отримати інформацію на офіційному порталі Києва (сайті Київради та КМДА - kyivcity.gov.ua).
У прес-службі КМДА підтверджують, що у столиці ситуація з електропостачанням стабілізована, і сьогодні у місті не застосовують аварійні відключення електроенергії.
"Аварійно-рятувальні служби Києва працюють цілодобово у посиленому режимі. Однак у разі потреби балансування енергосистеми за розпорядженням головного диспетчера державної енергокомпанії НЕК "Укренерго" графік аварійних відключень буде застосований ", - йдеться у публікації.
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Відключення електроенергії не стосуватиметься об'єктів критичної інфраструктури:
- медичних установ,
- підприємств життєзабезпечення міста.
Початок опалювального сезону у Києві
Щодо старту опалювального сезону у столиці, то Кличко нагадав, що 7 жовтня почали підключати до тепла установи (за індивідуальними заявками їхніх керівників) соціальної сфери:
- лікарні,
- школи,
- сади,
- інші установи цієї галузі.
"На сьогодні ми не плануємо ніяких змін в графіку. Поки що підключення опалення відбувається виключно за заявками керівників закладів соціальної сфери. Щодо всіх інших (побутових споживачів) ми обов’язково зважатимемо на погодні умови і будемо інформувати киян про підключення до центрального опалення", - сказав голова КМДА.
Водночас Кличко рекомендує киянам підготуватися до опалювального сезону, зокрема утеплити вікна у будинках та під'їздах, підготувати теплі речі.
"Краще перестрахуватися і підготуватися. Теплі речі не будуть зайвими цієї зими. Ми повинні прорахувати різний розвиток подій, бо російські варвари намагаються зруйнувати критичну інфраструктуру українських міст та селищ", - зазначив мер столиці.
Нагадаємо, в Україні віялові відключення електроенергії плануються протягом наступних днів. Це дозволить ремонтним бригадам відновити електромережі та якнайшвидше забезпечити знову надійне енергопостачання.
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