Кличко зробив важливу заяву про віялові відключення та опалювальний сезон у Києві

Після російських масованих ракетних обстрілів України у низці міст, зокрема у Києві, було вирішено запровадити графік аварійних відключень через пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури. У столиці 11 жовтня таких заходів вирішили не вживати.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі національного телемарафону.

Також градоначальник додав, що на сьогодні у столиці не планують жодних змін щодо початку опалювального сезону.

Віялових відключень 11 жовтня не буде

Кличко зазначив, що вчора, у понеділок, у Києві тимчасові відключення світла були через пошкодження систем електропостачання через ворожі обстріли.

"Ми вже стабілізували ситуацію, і на сьогодні жодних відключень не буде ", - заявив він.

Мер додав, якщо такі випадки відключень знову будуть, то кияни можуть отримати інформацію на офіційному порталі Києва (сайті Київради та КМДА - kyivcity.gov.ua).

У прес-службі КМДА підтверджують, що у столиці ситуація з електропостачанням стабілізована, і сьогодні у місті не застосовують аварійні відключення електроенергії.

"Аварійно-рятувальні служби Києва працюють цілодобово у посиленому режимі. Однак у разі потреби балансування енергосистеми за розпорядженням головного диспетчера державної енергокомпанії НЕК "Укренерго" графік аварійних відключень буде застосований ", - йдеться у публікації.

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Відключення електроенергії не стосуватиметься об'єктів критичної інфраструктури:

медичних установ,

підприємств життєзабезпечення міста.

Початок опалювального сезону у Києві

Щодо старту опалювального сезону у столиці, то Кличко нагадав, що 7 жовтня почали підключати до тепла установи (за індивідуальними заявками їхніх керівників) соціальної сфери:

лікарні,

школи,

сади,

інші установи цієї галузі.

"На сьогодні ми не плануємо ніяких змін в графіку. Поки що підключення опалення відбувається виключно за заявками керівників закладів соціальної сфери. Щодо всіх інших (побутових споживачів) ми обов’язково зважатимемо на погодні умови і будемо інформувати киян про підключення до центрального опалення", - сказав голова КМДА.

Водночас Кличко рекомендує киянам підготуватися до опалювального сезону, зокрема утеплити вікна у будинках та під'їздах, підготувати теплі речі.

"Краще перестрахуватися і підготуватися. Теплі речі не будуть зайвими цієї зими. Ми повинні прорахувати різний розвиток подій, бо російські варвари намагаються зруйнувати критичну інфраструктуру українських міст та селищ", - зазначив мер столиці.