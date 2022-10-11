Віялові відключення електроенергії: в "Укренерго" розповіли про графіки
Впродовж кількох наступних днів "Укренерго" знадобиться додаткове обмеження електроспоживання. Це дасть можливість ремонтним бригадам відновити електромережі і якомога швидше забезпечити знову надійне енергопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького в ефірі телемарафону.
"Це будуть повністю контрольовані тимчасові обмеження, які триватимуть по кілька годин. Вони вводяться у повній координації з диспетчерами "Укренерго" і покликані зберегти баланс в енергосистемі і пришвидшити відновлення електромереж", - сказав Кудрицький.
За його словами, 10 жовтня під ракетну атаку ворога потрапила безпрецедентна кількість енергетичних об’єктів у багатьох регіонах України. Диспетчери НЕК "Укренерго" заживлювали споживачів по резервним схемам живлення, а ремонтні бригади - терміново відновлюють пошкоджене обладнання.
"Укренерго" вчора ввечері відновило енергопостачання у більшості регіонів, де воно зникло в результаті масштабного ракетного обстрілу енергетичної інфраструктури магістральних мереж, повідомив Кудрицький.
Він також звернувся до українців з проханням ввечері з 17 до 23 години, за можливості, зменшити використання потужних електроприладів. "Це праски, електроопалення, тепла підлога, пральні машини тощо. Ми просимо розумно та ощадливо ставитися до електроспоживання в ці дні, щоб дати енергетикам час відновити електромережі", - сказав Кудрицький.
Нагадаємо, віялові відключення електроенергії у Києві запровадили з 11 жовтня. Очікується, що тривалість відключень не буде перевищувати 4 годин.
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