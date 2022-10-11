У Києві змінили графік відключень електроенергії за районами

Фото: віялові відключення електроенергії в Києві триватимуть по декілька годин (Віталій Носач, РБК-Україна)

У Києві оновили графіки припинення подачі електроенергії у випадку дефіциту потужності. Місто розділили на три черги і будуть вимикати світло почергово.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК Київські електромережі ("Київенерго").

За даними прес-служби, відключатимуть електроенергію за таким графіком: 1 черга - з 8:00 до 12:00 та з 20:00 до 24:00

2 черга - з 12:00 до 16:00

3 черга - з 16:00 до 20:00 Станом на 10.30 ранку, цей графік ще не був застосований. Графік буде застосований тільки у разі, якщо у НЕК "Укренерго" виникне потреба збалансувати енергосистему, зазначили в прес-службі.