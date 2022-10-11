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У Києві змінили графік відключень електроенергії за районами

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Україна, Вівторок 11 жовтня 2022 13:05
У Києві змінили графік відключень електроенергії за районами Фото: віялові відключення електроенергії в Києві триватимуть по декілька годин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Києві оновили графіки припинення подачі електроенергії у випадку дефіциту потужності. Місто розділили на три черги і будуть вимикати світло почергово.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК Київські електромережі ("Київенерго").

За даними прес-служби, відключатимуть електроенергію за таким графіком:

  • 1 черга - з 8:00 до 12:00 та з 20:00 до 24:00
  • 2 черга - з 12:00 до 16:00
  • 3 черга - з 16:00 до 20:00

У Києві змінили графік відключень електроенергії за районамиУ Києві змінили графік відключень електроенергії за районамиУ Києві змінили графік відключень електроенергії за районамиУ Києві змінили графік відключень електроенергії за районамиУ Києві змінили графік відключень електроенергії за районами

Станом на 10.30 ранку, цей графік ще не був застосований. Графік буде застосований тільки у разі, якщо у НЕК "Укренерго" виникне потреба збалансувати енергосистему, зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, віялові відключення електроенергії в Україні плануються протягом наступних днів. Це дасть можливість ремонтним бригадам відновити електромережі і якомога швидше забезпечити знову надійне енергопостачання.

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Київ Електроенергія
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