Кличко сделал важное заявление о веерных отключениях и отопительном сезоне в Киеве
После российских массированных ракетных обстрелов Украины в ряде городов, в том числе в Киеве, было решено ввести график аварийных отключений из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры. В столице 11 октября такие меры решили не принимать.
Об этом 11 октября заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире национального телемарафона.
Также градоначальник добавил, что на сегодняшний день в столице не планируют никаких изменений относительно начала отопительного сезона.
Веерных отключений 11 октября не будет
Кличко отметил, что вчера, в понедельник, в Киеве временные отключения света были по причине повреждений систем электроснабжения из-за вражеских обстрелов.
"Мы уже стабилизировали ситуацию, и на сегодняшний день никаких отключений не будет", - заявил он.
Мэр добавил, если такие случаи отключений снова будут случаться, то киевляне могут получить информацию на официальном портале Киева (сайте Киевсовера и КГГА - kyivcity.gov.ua).
В пресс-службе КГГА подтверждают, что в столице ситуация с электроснабжением стабилизирована, и сегодня в городе не применяют аварийные отключения электроэнергии.
"Аварийно-спасательные службы Киева работают круглосуточно в усиленном режиме. Однако в случае необходимости балансирования энергосистемы по распоряжению главного диспетчера государственной энергокомпании НЭК "Укрэнерго" график аварийных отключений будет применен", - говорится в публикации.
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Отключения электроэнергии не будут касаться объектов критической инфраструктуры:
- медицинских учреждений,
- предприятий жизнеобеспечения города.
Начало отопительного сезона в Киеве
Что касается старта отопительного сезона в столице, то Кличко напомнил, что 7 октября начали подключать к теплу учреждения (по индивидуальным заявкам их руководителей) социальной сферы:
- больницы,
- школы,
- сады,
- другие учреждения этой сферы.
"На сегодняшний день мы не планируем никаких изменений в графике. Пока что подключение отопления производится исключительно по заявкам руководителей учреждений социальной сферы. Что касается всех других (бытовых потребителей), мы обязательно будем учитывать погодные условия и будем информировать киевлян о подключении к центральному отоплению", - сказал глава КГГА.
Вместе с тем Кличко рекомендует киевлянам подготовиться к отопительному сезону, в частности утеплить окна в домах и подъездах, подготовить теплые вещи.
"Лучше перестраховаться и подготовиться. Теплые вещи не будут лишними этой зимой. Мы должны просчитать разное развитие событий, потому что российские варвары пытаются разрушить критическую инфраструктуру украинских городов и поселков", - отметил мэр столицы.
Напомним, в Украине веерные отключения электроэнергии планируются в течение следующих дней. Это позволит ремонтным бригадам восстановить электросети и как можно скорее обеспечить вновь надежное энергоснабжение.
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