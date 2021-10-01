Кличко зажег на концерте в Киеве: пел прямо на сцене (видео)
Мэр Киева Виталий Кличко не только управляет столицей, но и любит иногда культурно отдохнуть. Так, градоначальник пришел на концерт группы "Карта світу" и проявил себя не только в качестве зрителя, но и исполнителя.
Видео с ярким выступлением Кличка опубликовал у себя на Facebook солист коллектива Иван Марунич.
"Это произошло", - подписал музыкант ролик.
На видео можно наблюдать, как на концерте среди одной из песен на сцену к Маруничу поднялся Виталий Кличко и прекрасно составил ему компанию на сцене. Он пропел несколько строчек, но потом немного забыл слова, но, возможно, это было частью перфоманса. Солист группы охотно помог мэру и они продолжили петь композицию вместе.
Отметим, что песня называется "Одного дня я стану мером". Очень символично она прозвучала в исполнении Виталия Кличка.
В комментариях украинцы выразили восторг таким дуэтом.
- Так і не зрозуміла, хто кого розігрів, але дуже круто!!!
- Вітаю! Це було сильно!
- Віталій Кличко зізнався Івану у таємних бажання, трохи злякався фізної підготовки Івана та назначив Івана своїм наступником.
- Боже, як це круто!!! Ваняяяя!!!! Вітання!!!
- Сильно!
Как мы ранее писали, Кличко наградил киевлян-олимпийцев.