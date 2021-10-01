Кличко зажег на концерте в Киеве: пел прямо на сцене (видео)

Мэр Киева Виталий Кличко не только управляет столицей, но и любит иногда культурно отдохнуть. Так, градоначальник пришел на концерт группы "Карта світу" и проявил себя не только в качестве зрителя, но и исполнителя.

"Это произошло", - подписал музыкант ролик.

На видео можно наблюдать, как на концерте среди одной из песен на сцену к Маруничу поднялся Виталий Кличко и прекрасно составил ему компанию на сцене. Он пропел несколько строчек, но потом немного забыл слова, но, возможно, это было частью перфоманса. Солист группы охотно помог мэру и они продолжили петь композицию вместе.

Отметим, что песня называется "Одного дня я стану мером". Очень символично она прозвучала в исполнении Виталия Кличка.

В комментариях украинцы выразили восторг таким дуэтом.