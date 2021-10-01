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Кличко зажег на концерте в Киеве: пел прямо на сцене (видео)

Новина українською →
Киев, Пятница 01 октября 2021 08:55
Кличко зажег на концерте в Киеве: пел прямо на сцене (видео) Кличко спел на сцене в Киеве (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Мэр Киева Виталий Кличко не только управляет столицей, но и любит иногда культурно отдохнуть. Так, градоначальник пришел на концерт группы "Карта світу" и проявил себя не только в качестве зрителя, но и исполнителя.

Видео с ярким выступлением Кличка опубликовал у себя на Facebook солист коллектива Иван Марунич.

"Это произошло", - подписал музыкант ролик.

На видео можно наблюдать, как на концерте среди одной из песен на сцену к Маруничу поднялся Виталий Кличко и прекрасно составил ему компанию на сцене. Он пропел несколько строчек, но потом немного забыл слова, но, возможно, это было частью перфоманса. Солист группы охотно помог мэру и они продолжили петь композицию вместе.

Отметим, что песня называется "Одного дня я стану мером". Очень символично она прозвучала в исполнении Виталия Кличка.

В комментариях украинцы выразили восторг таким дуэтом.

  • Так і не зрозуміла, хто кого розігрів, але дуже круто!!!
  • Вітаю! Це було сильно!
  • Віталій Кличко зізнався Івану у таємних бажання, трохи злякався фізної підготовки Івана та назначив Івана своїм наступником.
  • Боже, як це круто!!! Ваняяяя!!!! Вітання!!!
  • Сильно!

Как мы ранее писали, Кличко наградил киевлян-олимпийцев.

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Виталий Кличко
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