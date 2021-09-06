Кличко наградил киевлян-олимпийцев

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с киевлянами - призерами ХХХII Олимпиады в Токио и наградил спортсменов и тренеров. Пятеро спортсменов и 7 тренеров получили денежное вознаграждение, а двое бронзовых призеров - также отличие Киевского городского головы "Знак Почета".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Виталия Кличко.

Городские власти выделили на материальную поддержку олимпийцев и их тренеров 3 млн 150 тыс. грн. А вскоре денежное вознаграждение получат также киевляне-паралимпийцы.

Виталий Кличко поблагодарил спортсменов за преданность спорту и силу воли. А также за новую страницу в истории олимпийского движения, в которую теперь навсегда вписаны их имена.

"Каждая олимпийская награда - это свидетельство вашего таланта, работоспособности и воли к победе, - сказал Кличко. - Мы наблюдали за искусным выступлением Игоря Рейзлина, который завоевал первую в истории независимой Украины олимпийскую медаль в индивидуальной мужской шпаге. Мы все вместе аплодировали Дарье Билодид, которая на последней минуте поединка пошла в наступление и победила, завоевав бронзовую награду Олимпиады. Да, все волнения уже в воспоминаниях, но каждый раз, когда сине-желтый флаг поднимался над олимпийскими аренами Токио, мы ощущали гордость за вас и за Украину. Еще раз благодарю за вашу преданность спорту и силу воли! Желаю вам мира, здоровья и оптимизма, всегда блестящей формы и новых ярких побед!" - обратился к спортсменам Виталий Кличко.

За третье место на Олимпиаде спортсмены получили от города 500 тыс. грн, за четвертое - 400 тыс. грн, пятое - 300 тыс. грн, за шестое место - 200 тыс. грн. Тренеры олимпийцев получили от 75 до 325 тыс. грн денежного вознаграждения.

Президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка, который также принимал участие во встрече в Киевской мэрии, в свою очередь, выразил благодарность Виталию Кличко за поддержку спортсменов и спорта.

"19 медалей - это, действительно, хорошее выступление наших олимпийцев. Мы гордимся их достижениями. Очень важно достойно оценивать труд спортсменов. И я хотел бы поблагодарить Виталия Кличко за сегодняшнюю встречу и за высокую оценку заслуг наших спортсменов", - сказал Бубка.

Всего в составе украинской сборной было 38 киевлян-олимпийцев. Награды от Виталия Кличко получили Игорь Рейзлин (фехтование), Дарья Билодид (дзюдо), Ирина Геращенко (легкая атлетика, прыжки в высоту), Яков Хаммам (дзюдо) и Любовь Басова (велоспорт-трек).