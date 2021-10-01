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Кличко запалив на концерті в Києві: співав прямо на сцені (відео)

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Київ, П'ятниця 01 жовтня 2021 08:55
Кличко запалив на концерті в Києві: співав прямо на сцені (відео) Кличко заспівав на сцені в Києві (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Мер Києва Віталій Кличко не тільки управляє столицею, а й любить іноді культурно відпочити. Так, градоначальник прийшов на концерт групи "Карта світу" і проявив себе не тільки в якості глядача, а й виконавця.

Відео з яскравим виступом Кличка опублікував у себе на Facebook соліст колективу Іван Марунич.

"Це сталося", - підписав музикант ролик.

На відео можна побачити, як на концерті серед однієї з пісень на сцену до Марунича піднявся Віталій Кличко і чудово склав йому компанію на сцені. Він проспівав кілька рядків, але потім трохи забув слова, але, можливо, це було частиною перфомансу. Соліст групи охоче допоміг меру і вони продовжили співати композицію разом.

Відзначимо, що пісня називається "Одного дня я стану мером". Дуже символічно вона прозвучала у виконанні Віталія Кличка.

У коментарях українці висловили захоплення таким дуетом.

  • Так і не зрозуміла, хто кого розігрів, але дуже круто!!!
  • Вітаю! Це було сильно!
  • Віталій Кличко зізнався Івану у таємних бажання, трохи злякався фізичної підготовки Івана та призначивши Івана своїм наступником.
  • Боже, як це круто!!! Ваняяяя!!!! Вітання!!!
  • Сильно!

Як ми раніше писали, Кличко нагородив киян-олімпійців.

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Віталий Кличко
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