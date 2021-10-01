Кличко запалив на концерті в Києві: співав прямо на сцені (відео)
Мер Києва Віталій Кличко не тільки управляє столицею, а й любить іноді культурно відпочити. Так, градоначальник прийшов на концерт групи "Карта світу" і проявив себе не тільки в якості глядача, а й виконавця.
Відео з яскравим виступом Кличка опублікував у себе на Facebook соліст колективу Іван Марунич.
"Це сталося", - підписав музикант ролик.
На відео можна побачити, як на концерті серед однієї з пісень на сцену до Марунича піднявся Віталій Кличко і чудово склав йому компанію на сцені. Він проспівав кілька рядків, але потім трохи забув слова, але, можливо, це було частиною перфомансу. Соліст групи охоче допоміг меру і вони продовжили співати композицію разом.
Відзначимо, що пісня називається "Одного дня я стану мером". Дуже символічно вона прозвучала у виконанні Віталія Кличка.
У коментарях українці висловили захоплення таким дуетом.
- Так і не зрозуміла, хто кого розігрів, але дуже круто!!!
- Вітаю! Це було сильно!
- Віталій Кличко зізнався Івану у таємних бажання, трохи злякався фізичної підготовки Івана та призначивши Івана своїм наступником.
- Боже, як це круто!!! Ваняяяя!!!! Вітання!!!
- Сильно!
Як ми раніше писали, Кличко нагородив киян-олімпійців.