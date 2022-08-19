Кличко сделал заявление об открытии школ и садиков Киева

В Киеве провели проверку учебных заведений и составили акты оценки укрытий в заведениях образования. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, какие учебные заведения работать с 1 сентября офлайн не начнут.

Об этом Виталий Кличко сообщил на своей странице в Telegram.

Как сообщает мэр Киева, с 1 сентября планируют открыть школы для обучения детей, в том числе и в очном формате.

"Даже в этих сложных условиях, в ситуации военного положения город принял решение открыть школы и садики. Это серьезное и ответственное решение", - рассказал Кличко.

Он добавил, что сейчас идет подготовка к новому учебному году и обсуждается работа школ и садиков в нынешних условиях.

"Ради безопасности детей и учителей в школах и садиках города провели мониторинг укрытий и помещений более 1 тысячи заведений образования - по поводу возможности их использования как самых простых укрытий и оставили акты оценки этих помещений", - рассказал мэр Киева.

Он отметил, что было проверено 100% заведений образования и составлено акты оценки 67% укрытий при заведениях образования.

Какие школы будут работать онлайн

"В столице для очного обучения детей откроют только те школы, где обустроены самые простые укрытия. Заведения, в которых и рядом с которыми нет укрытий, будут работать в формате онлайн", - заявил Виталий Кличко.