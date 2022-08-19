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Кличко сделал заявление об открытии школ и садиков Киева

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Киев, Пятница 19 августа 2022 16:04
Кличко сделал заявление об открытии школ и садиков Киева Фото: В Киеве сделали заявление об открытии садиков и школ (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Киеве провели проверку учебных заведений и составили акты оценки укрытий в заведениях образования. Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, какие учебные заведения работать с 1 сентября офлайн не начнут.

Об этом Виталий Кличко сообщил на своей странице в Telegram.

Как сообщает мэр Киева, с 1 сентября планируют открыть школы для обучения детей, в том числе и в очном формате.

"Даже в этих сложных условиях, в ситуации военного положения город принял решение открыть школы и садики. Это серьезное и ответственное решение", - рассказал Кличко.

Он добавил, что сейчас идет подготовка к новому учебному году и обсуждается работа школ и садиков в нынешних условиях.

"Ради безопасности детей и учителей в школах и садиках города провели мониторинг укрытий и помещений более 1 тысячи заведений образования - по поводу возможности их использования как самых простых укрытий и оставили акты оценки этих помещений", - рассказал мэр Киева.

Он отметил, что было проверено 100% заведений образования и составлено акты оценки 67% укрытий при заведениях образования.

Какие школы будут работать онлайн

"В столице для очного обучения детей откроют только те школы, где обустроены самые простые укрытия. Заведения, в которых и рядом с которыми нет укрытий, будут работать в формате онлайн", - заявил Виталий Кличко.

Кличко сделал заявление об открытии школ и садиков КиеваКличко сделал заявление об открытии школ и садиков КиеваКличко сделал заявление об открытии школ и садиков КиеваКличко сделал заявление об открытии школ и садиков КиеваКличко сделал заявление об открытии школ и садиков КиеваКличко сделал заявление об открытии школ и садиков КиеваВ Киеве проверили все школы на наличие укрытий (facebook.com/Vitaliy.Klychko)

Кстати, ранее мы рассказывали о том, что Шкарлет пояснил, как будут работать школы с 1 сентября.

А еще писали о том, что во Львове приняли решение о том, как будут учиться школьники.

Также мы сообщали о том, под Тернополем в гимназии из укрытия школьники и учителя создали практически произведение искусства.

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