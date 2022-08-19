Посмотрите, какое укрытие сделали детям в одной из школ под Тернополем: произведение искусства
В селе Шляхтинцы Тернопольской области для детей в местной гимназии сделали укрытие по всем требованиям и стандартам. А потом разрешили детям разрисовать стены, чтобы создать уют.
Что получилось у работников школы и детей, показали на фото в Тернопольской областной госадминистрации.
В маленьком селе под Тернополем готовятся к учебному году и в Шляхтинской гимназии для детей создали не просто укрытие, а "произведение искусства".
В укрытии есть несколько входов-выходов, искусственное освещение, система водопровода, канализация, электроэнергия. Помещение в отличном санитарном и противопожарном состоянии.
Работники школы подошли к оформлению убежища с креативом и сделали акцент не только на безопасность, но еще и на уют и функциональность. В помещении есть парты, столы и стулья, диванчики с подушками, коврики на полу.
Фото: facebook.com/oda.te.gov.ua
Все необходимые вещи аккуратно разложены на полочках, и для детей даже предусмотрели стопку пледов.
Школьники тоже помогали приводить в порядок помещение. А после обустройства всего необходимого, им разрешили сделать укрытие ярким и уютным - с помощью рисунков на стене.
Какие есть требования к укрытиям в школах
В укрытии должно быть минимум 0,6 кв.м на 1 человека, хотя рекомендуется увеличить этот показатель в учебных заведениях хотя бы до 1 кв.м на ребенка. Следует также учитывать и общую площадь помещения, наличие там естественной или искусственной вентиляции и т.д.
Объект также должен быть в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии. Там должны быть не менее двух выходов (входов). Единственное исключение – для помещений вместимостью до 20 человек. Высота потолка не может быть менее 1,7 метров.
В укрытии учебных заведений обязательно должны быть санузлы или отдельные помещения для хранения не канализованных отходов с установкой там клозетов или биотуалетов.
Освещение (в том числе резервное) и вентиляция также обязательно должны быть. Желательно наличие и водоснабжения (возможно в виде резервуаров с питьевой водой). Достаточный запас средств медицинской помощи и пожаротушения также обязателен.
Рекомендуется обеспечить укрытие телефонной и радиосвязью с отдельной линией. Желательно держать в укрытии и инструменты типа лома, лопаты, топора, пилы по металлу на случай завала входов.
Что должно быть в укрытии обязательно:
- места для сидения (лежания)
- емкости с питьевой водой (из расчета 2 л в сутки на одного человека) и технической водой
- контейнеры для хранения продуктов питания
- выносные баки для нечистот (при отсутствии канализационных помещений)
- резервное искусственное освещение (фонари, свечи)
- первичные средства пожаротушения и медицинской помощи
- средства связи
Двери должны быть оснащена металлическими конструкциями, чтобы обезопасить от попадания посторонних предметов и, как минимум, от взрывной волны.
Если речь идет об использовании других хозяйственных сооружений в качестве укрытий, то нормативом предусмотрено, что они должны быть на расстоянии не более 500 метров от учебного заведения.
В то же время, эксперты рекомендуют (на основе практического опыта), что для учебных заведений эта дистанция не должна превышать 100 метров.
Кстати, ранее мы писали о том, что Шкарлет рассказал о 4 моделях обучения с 1 сентября.
А еще рассказывали о том, как выглядят укрытия в других школах.