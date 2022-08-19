ua ru
Пт, 19 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

1 сентября в школах Львова: стало известно, как начнется учебный год

Новина українською →
Львов, Пятница 19 августа 2022 12:09
1 сентября в школах Львова: стало известно, как начнется учебный год Фото: Каким будет обучение в школах Львова (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Школы Львова готовятся с 1 сентября начать офлайн-обучение при условии соблюдений мер безопасности в учебных заведениях. Тем не менее школам рекомендуют совмещать очное и дистанционное обучение.

Как именно будет организовываться образовательный процесс - читайте ниже в материале Styler.

"Мы приняли решение с 1 сентября возобновить обучение в наших школах. Это будет нормальное обучение, о котором мы давно уже забыли из-за коронавируса и войны. Очень непросто, когда дети учатся через ZOOM", - сказал в Facebook-эфире мэр Львова Андрей Садовый.

Как будет организовано обучение, в зависимости от степени:

  • 1-5 классы - очная форма обучения;
  • 6-10 классы - очная форма обучения, но возможен 1 день в неделю удаленно;
  • 11 классы - возможно сочетание очной и дистанционной формы обучения в зависимости от семестра.

Кто принимает решение о форме обучения

Такое решение принимает администрация школы. Но окончательное решение по выбору формы обучения - за родителями.

Важно: в учебном заведении может находиться такое количество детей и учителей, чтобы в случае необходимости они могли уместиться в укрытие. И по возможности продолжить обучение в безопасном месте.

Каким должно быть укрытие

В укрытиях должно быть все необходимое: наличие санузла, места для сидения, два выхода, лекарства, запас воды и еды, учебные пособия и т. д.

Согласно последней проверке, во Львове - один из самых высоких в Украине показатель школ с укрытиями - 84%. Для оставшихся 16% разрабатывается вариант поиска укрытия рядом.

Нововведения в школах

В школах появятся электронные журналы для учителей. С помощью инновации можно будет не только вести оценки или учет посещения школы, но и прикреплять домашнее задание, общаться в формате видеочата и тому подобное.

Кроме того для старшеклассников добавятся практические уроки по стрельбе и оказанию медицинской помощи.

Ранее глава МОН Сергей Шкарлет объяснил, как будут учиться школьники с 1 сентября.

Напомним, что в Днепре и Харькове недавно заявили о том, что обучение в школах будет дистанционным.

Читайте РБК-Украина в Google News
школа
LITE
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь
10 признаков того, что этот мужчина вас разрушает и тратит вашу жизнь