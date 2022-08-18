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Будет 4 модели обучения. Шкарлет пояснил, как будут работать школы с 1 сентября

Новина українською →
Украина, Четверг 18 августа 2022 12:15
Будет 4 модели обучения. Шкарлет пояснил, как будут работать школы с 1 сентября Шкарлет назвал 4 модели работы школ во время войны (фото: Styler)
Автор: Дмитрий Войналович

Учебный процесс в школах с 1 сентября в условиях войны России против Украины будет организован по четырем моделям, которые уже разработали специалисты Министерства образования и науки.

Об этом сказал глава МОН Сергей Шкарлет во время педагогической научно-практической конференции "Образование, педагоги - несокрушимые в войне" 18 августа.

Как будут учиться школьники с 1 сентября

Шкарлет рассказал, что в основу моделей обучения положены четыре возможные локации учеников:

  • участники образовательного процесса находятся или вернулись на территории, существенно отдаленные от боевых действий
  • участники образовательного процесса являются внутренне перемещенными лицами
  • находятся в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях
  • временно находятся за пределами Украины.

В то же время для двух категорий учащихся (тех, которые находятся на безопасных территориях без смены места жительства, и тех, кто является внутренне перемещенными лицами) предлагаются следующие формы обучения:

  • очная форма
  • дистанционная форма
  • семейная (домашняя) форма обучения
  • смешанная форма обучения
  • экстернат.

Такие же формы (кроме смешанной) МОН предлагает и для учащихся, находящихся за рубежом.

А для школьников, которые сейчас на временно захваченных территориях или находятся в зоне боевых действий предлагают такие формы обучения:

  • дистанционная или экстернат по дистанционной форме
  • семейная
  • экстернат.

Что известно о продолжительности 2022/2023 учебного года

Отметим что образовательный процесс в 2022/2023 учебном году начнется 1 сентября в День знаний и продлится до 30 июня 2023 года.

Учебный год может длиться более или менее 175 дней. Соответствующие изменения внесены в законодательство.

Также учебное заведение будет определять продолжительность и структуру учебного года.

Продолжительность учебной недели (пять или шесть дней), дня, занятий и отдыха будет определять педагогический совет каждого учебного заведения.

Добавим, что до начала образовательного процесса в очной форме обучения по показателям обеспеченности участников образовательного процесса укрытиями фонда защитных сооружений гражданской защиты готово более 40% школ.

Читайте также о том, как изменится школьная программа в Украине с 1 сентября.

А еще смотрите фотографии из первых укрытий, которые оборудуют в украинских школах.

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