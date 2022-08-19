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Кличко зробив заяву про відкриття шкіл і садочків Києва

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Київ, П'ятниця 19 серпня 2022 16:04
Кличко зробив заяву про відкриття шкіл і садочків Києва Фото: у Києві зробили заяву про відкриття садочків і шкіл (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Києві провели перевірку навчальних закладів і склали акти оцінки укриттів у закладах освіти. Мер Києва Віталій Кличко розповів, які навчальні заклади працювати з 1 вересня офлайн не почнуть.

Про це Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці в Telegram.

Як повідомляє мер Києва, з 1 вересня планують відкрити школи для навчання дітей, у тому числі й в очному форматі.

"Навіть у цих складних умовах, у ситуації воєнного стану місто прийняло рішення відкрити школи та садочки. Це серйозне та відповідальне рішення", - розповів Кличко.
Він додав, що зараз триває підготовка до нового навчального року та обговорюється робота шкіл та садків у нинішніх умовах.

"Заради безпеки дітей і вчителів у школах і садочках міста провели моніторинг укриттів і приміщень понад 1 тисячу закладів освіти - щодо можливості їх використання як найпростіших укриттів та склали акти оцінки цих приміщень", - розповів мер Києва.

Він зазначив, що було перевірено 100% закладів освіти та складено акти оцінки 67% укриттів при закладах освіти.

Які школи працюватимуть онлайн

"У столиці для очного навчання дітей відкриють тільки ті школи, де облаштовані найпростіші укриття. Заклади, в яких і поруч з якими немає укриттів, працюватимуть у форматі онлайн", - заявив Віталій Кличко.

Кличко зробив заяву про відкриття шкіл і садочків КиєваКличко зробив заяву про відкриття шкіл і садочків КиєваКличко зробив заяву про відкриття шкіл і садочків КиєваКличко зробив заяву про відкриття шкіл і садочків КиєваКличко зробив заяву про відкриття шкіл і садочків КиєваУ Києві перевірили всі школи на наявність укриттів (facebook.com/Vitaliy.Klychko)

До речі, раніше ми розповідали про те, що Шкарлет пояснив, як працюватимуть школи з 1 вересня.

А ще писали про те, що у Львові прийняли рішення про те, як навчатимуться школярі.

Також ми повідомляли про те, під Тернополем у гімназії з укриття школярі та вчителі створили практично витвір мистецтва.

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