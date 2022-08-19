Кличко зробив заяву про відкриття шкіл і садочків Києва

У Києві провели перевірку навчальних закладів і склали акти оцінки укриттів у закладах освіти. Мер Києва Віталій Кличко розповів, які навчальні заклади працювати з 1 вересня офлайн не почнуть.

Про це Віталій Кличко повідомив на своїй сторінці в Telegram.

Як повідомляє мер Києва, з 1 вересня планують відкрити школи для навчання дітей, у тому числі й в очному форматі.

"Навіть у цих складних умовах, у ситуації воєнного стану місто прийняло рішення відкрити школи та садочки. Це серйозне та відповідальне рішення", - розповів Кличко.

Він додав, що зараз триває підготовка до нового навчального року та обговорюється робота шкіл та садків у нинішніх умовах.

"Заради безпеки дітей і вчителів у школах і садочках міста провели моніторинг укриттів і приміщень понад 1 тисячу закладів освіти - щодо можливості їх використання як найпростіших укриттів та склали акти оцінки цих приміщень", - розповів мер Києва.

Він зазначив, що було перевірено 100% закладів освіти та складено акти оцінки 67% укриттів при закладах освіти.

Які школи працюватимуть онлайн

"У столиці для очного навчання дітей відкриють тільки ті школи, де облаштовані найпростіші укриття. Заклади, в яких і поруч з якими немає укриттів, працюватимуть у форматі онлайн", - заявив Віталій Кличко.