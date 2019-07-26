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Клеймо предателя: РФ подготовила жителям ОРДЛО "паспортный сюрприз" (фото)

STYLERЖизнь    26.07.2019 - 10:15
Клеймо предателя: РФ подготовила жителям ОРДЛО "паспортный сюрприз" (фото)
Фото: коллаж РБК-Украина

Жителям ОРДЛО раздают российские паспорта с новым специальным кодом

Жителям оккупированных территорий на Донбассе Российская Федерация раздает паспорта со специально выдуманным для них новым кодом подразделения - 610-068. Про такой "сюрприз" рассказал известный блогер с ником Necro Mancer в своем Twitter. 

Отмечается, что обладатели российских паспортов с данной записью в документе вскоре могут столкнуться с фактом их недействительности.

Кроме того, выявить таких "новых русских" теперь не составит труда из-за этого "клейма".

Клеймо предателя: РФ подготовила жителям ОРДЛО &quot;паспортный сюрприз&quot; (фото)

Фото: twitter.com/666_mancer

"Выявить свежеиспеченных граждан РФ из ОРДО будет несложно, ведь специально для них добавили новый код подразделения, которого еще даже нет в справочниках  УФМС РФ", - написал блогер.

Как пишет "Информационное сопротивление", раствориться среди остального населения страны-агрессора предатели Украины не смогут, как и получить те же права, что и россияне.  

Код 610-068 не зарегистрирован в справочнике "Коды подразделений УФМС России".

"Обозначает ли это, что паспорта РФ, которые получают жители оккупированного Донбасса, недействительны, покажет время", - говорится в публикации.

При этом уже сейчас ясно, что владельцев таких документов ждут санкции. Так, жителей оккупированных территорий с российскими паспортами не будут впускать в страны Евросоюза.

Клеймо предателя: РФ подготовила жителям ОРДЛО &quot;паспортный сюрприз&quot; (фото)

Иллюстративное фото: пасторт РФ (pixabay.com/Pexels)

Пользователи сети живо отреагировали на информцию про спецкод в паспортах для жителей ОРДЛО и обсмеяли инициативу.   

Клеймо предателя: РФ подготовила жителям ОРДЛО &quot;паспортный сюрприз&quot; (фото)

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, на Донбассе жителям оккупированных территорий Кремль стал выдавать паспорта Росийской Федерации. Действия страны-агрессора резко осудили не только сама Украина, но и весь цивилизованный мир, а сами документы не признаются. Впрочем, российская пропаганда продолжает рассказывать о якобы успешной паспортизации, но фейки регулярно разоблачают

Также мы писали о том, что известный волонтер и блогер, офицер ВСУ Мирослав Гай назвал выдачу паспортов РФ жителям ОРДЛО на Донбассе частью системной политики страны-агрессора по уничтожению Украины. Он подчеркнул, что сейчас Украина стоит перед самым большим вызовом сохранения государственности с момента 2014 го года.

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