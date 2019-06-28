ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Даже статистов не меняют: в сети показали обман с российскими паспортами в "Л/ДНР"

STYLERЖизнь    28.06.2019 - 19:08
Даже статистов не меняют: в сети показали обман с российскими паспортами в "Л/ДНР"
Иллюстративное фото (mvdlnr.ru)

Роспропаганду уличили в очередном фейке

На Донбассе жителям оккупированных территорий Кремль стал выдавать паспорта Росийской Федерации. Действия страны-агрессора резко осудили не только сама Украина, но и весь цивилизованный мир, а сами документы не признаются. Впрочем, российская пропаганда продолжает рассказывать о якобы успешной паспортизации, но фейки регулярно разоблачают. Один из таких примеров привел офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на своей странице в Facebook.

Так, он опубликовал в сети фото одной и той же женщины-актрисы, которую пропагандисты показывали в разное время и в разных сюжетах. 

"Корми vaту layном или как делают фейки роспропаганда", - рассказал Штефан.

На первом снимке, датированным 2019 годом, показана "счастливая обладательница 1000 паспортов российских оккупантов Лариса Лазаренко".

Даже статистов не меняют: в сети показали обман с российскими паспортами в &quot;Л/ДНР&quot;

Фото: facebook.com/Shtirlitz69

А на втором фото - еще за 2017-й - та же самая женщина: "Ой, опять Лариса Лазаренко и снова обладательница паспорта от оккупантов".

Даже статистов не меняют: в сети показали обман с российскими паспортами в &quot;Л/ДНР&quot;

Фото: facebook.com/Shtirlitz69

"Они даже статистов для картинок не меняют. Но пипл хавает, зомбоящик работает", - подытожил офицер.

Как сообщалось ранее, известный волонтер и блогер, офицер ВСУ Мирослав Гай назвал выдачу паспортов РФ жителям ОРДЛО на Донбассе частью системной политики страны-агрессора по уничтожению Украины. Он подчеркнул, что сейчас Украина стоит перед самым большим вызовом сохранения государственности с момента 2014 го года.

Также мы писали, что думают эксперты о выдаче паспортов России в ОРДЛО.

Разведение сил на Донбассе: новое заявление штаба озадачило сеть (видео) Как украинцев одурачивают в социальных сетях: методы работы ФСБ
Новости Украины Донбасспаспортпропаганда РФоккупированные территорииОРДЛО
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь