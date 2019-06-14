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Украина и мир не признают российские паспорта жителей ОРДЛО, - МИД

Новости » Политика    14.06.2019 - 17:17
Украина и мир не признают российские паспорта жителей ОРДЛО, - МИД
Иллюстративное фото (УНИАН)

Спикер МИД заявила, что ведется работа над новыми санкциями против РФ

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что Украина и мир никогда не признают российские паспорта, выданные РФ жителям ОРДЛО. Об этом написала в Twitter спикер МИД Екатерина Зеленко.

Она подчеркнула, что продолжается дальнейшая работа над новыми санкциями против России.

Украина и мир не признают российские паспорта жителей ОРДЛО, - МИД

"Кремлевский режим и его марионетки начали ускорять предоставление гражданства России для украинцев на оккупированных территориях Донбасса. Преднамеренно провокационный акт, который Украина и весь цивилизованный мир никогда не признают. Продолжаем работать над дальнейшими санкциями против России", - заявила Зеленко.

Напомним, Российская Федерация 14 июня начала выдачу своих паспортов жителям самопровозглашенной "Донецкой народной республики". Сообщалось, что на данный момент одобрены заявления на выдачу паспортов для 1,2 тыс. жителей "ЛНР/ДНР". При этом всего на рассмотрение поступили материалы от 12 тыс. жителей ОРДЛО.

Как писало РБК-Украина ранее, ЕС планирует новые санкции против РФ за непрекращающееся вмешательство в ситуацию на Донбассе. В частности, одной из таких штрафных мер будет "непризнание нелегально выданных российских паспортов" жителям ОРДЛО.

Добавим также, в конце мая специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Штаты не будут признавать паспорта Российской Федерации, выданные в неподконтрольных украинской власти районах Донбасса и в аннексированном Крыму.

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым упростил​ процедуру предоставления российского гражданства жителям так называемых "Д/ЛНР".

Россия начала выдачу своих паспортов жителям ОРДЛО ЕС готовит новые санкции против России
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