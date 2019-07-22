ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СНБО рассматривает введение санкций за выдачу паспортов РФ на Донбассе

Новости » Политика    22.07.2019 - 08:25
СНБО рассматривает введение санкций за выдачу паспортов РФ на Донбассе
Фото: Александр Данилюк (РБК-Украина)

Данилюк заявил, что такие действия РФ являются нарушением минских соглашений

В Украине рассматривают возможность введения национальных санкций на паспортизацию жителей оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк, сообщает "Интерфакс-Украина".

Данилюк на вопрос о том, готова ли Украина ввести национальные санкции за российскую паспортизацию Донбасса, ответил, что "конечно".

"Конечно. Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился. Это является нарушением минских соглашений, спланированная провокация и мы конечно не оставим это так", - сказал он.

Отметим, Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает новую попытку российской власти распространить упрощенный порядок принятия гражданства РФ на украинских граждан - жителей Донецкой и Луганской областей Украины. В МИД заявляли, что такие действия РФ являются вмешательством во внутренние дела Украины и серьезной угрозой безопасности по всему европейскому континенту. Министерство ожидает усиления санкций со стороны международных партнеров в отношении России.

Добавим, что ЕС планирует ввести новые санкции против РФ за непрерывное вмешательство в ситуацию на Донбассе. В частности, одной из таких штрафных мер будет "непризнание нелегально выданных российских паспортов" жителям ОРДЛО.

За сутки на Донбассе боевики один раз нарушили перемирие ОБСЕ зафиксировала 75 нарушений перемирия на Донбассе
Новости Украины паспортДонбассСНБОСанкции
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь