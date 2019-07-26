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Тавро зрадника: РФ підготувала жителям ОРДЛО "паспортний сюрприз" (фото)

STYLERЖиття    26.07.2019 - 10:15
Тавро зрадника: РФ підготувала жителям ОРДЛО "паспортний сюрприз" (фото)
Фото: колаж РБК-Україна

Жителям ОРДЛО роздають російські паспорти з новим спеціальним кодом

Жителям окупованих територій на Донбасі Російська Федерація роздає паспорти зі спеціально вигаданим для них новим кодом підрозділу - 610-068. Про такий "сюрприз" розповів відомий блогер із ніком Necro Mancer у своєму Twitter.

Зазначається, що власники російських паспортів із записом в документі незабаром можуть зіткнутися з фактом їх недійсності.

Крім того, виявити таких "нових росіян" тепер не складе труднощів через це "тавро".

Тавро зрадника: РФ підготувала жителям ОРДЛО &quot;паспортний сюрприз&quot; (фото)

Фото: twitter.com/666_mancer

"Виявити свіжоспечених громадян РФ з ОРДО буде нескладно, адже спеціально для них додали новий код підрозділу, якого ще навіть немає в довідниках УФМС РФ", - написав блогер.

Як пише "Інформаційний спротив", розчинитися серед решти населення країни-агресора зрадники України не зможуть, як і отримати ті ж права, що і росіяни.

Код 610-068 не зареєстрований в довіднику "Коди підрозділів УФМС Росії".

"Чи означає це, що паспорти РФ, які отримують жителі окупованого Донбасу, недійсні, покаже час", - йдеться у публікації.

При цьому вже зараз зрозуміло, що власників таких документів чекають санкції. Так, жителів окупованих територій з російськими паспортами не будуть впускати до країн Євросоюзу.

Тавро зрадника: РФ підготувала жителям ОРДЛО &quot;паспортний сюрприз&quot; (фото)

Ілюстративне фото: пасторт РФ (pixabay.com/Pexels)

Користувачі мережі жваво відреагували на інформацію про спецкод в паспортах для жителів ОРДЛО і обсміяли ініціативу.

Тавро зрадника: РФ підготувала жителям ОРДЛО &quot;паспортний сюрприз&quot; (фото)

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, на Донбасі жителям окупованих територій Кремль став видавати паспорти Російської Федерації. Дії країни-агресора різко засудили не тільки сама Україна, а й увесь цивілізований світ, а самі документи не визнаються. Втім, російська пропаганда продовжує розповідати про нібито успішну паспортизацію, але фейки регулярно викривають.

Також ми писали про те, що відомий волонтер і блогер, офіцер ЗСУ Мирослав Гай назвав видачу паспортів РФ жителям ОРДЛО на Донбасі частиною системної політики країни-агресора по знищенню України. Він наголосив, що зараз Україна стоїть перед найбільшим викликом збереження державності з моменту 2014 року.

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