Не кладіть його в рис: що потрібно негайно зробити, якщо смартфон упав у воду

Чому зерна рису не найкращий варіант врятувати телефон?

Однак немає жодних наукових доказів того, що цей метод працює щоразу. Фахівці навіть застерігають вас від такої практики, яка може зашкодити вашому пристрою. Будьте впевнені, є інші способи висушити телефон, не ризикуючи його пошкодити.

Вважається, що рис добре вбирає вологу. Але якщо у вашому ноутбуці вже накопичилися залишки хлору або морської солі, частинки пилу від зерен рису можуть проникнути всередину пристрою та змінити його компоненти. Не кажучи вже про те, що крохмаль також може зашкодити, потрапивши у ваш мобільний телефон.

Що потрібно зробити, якщо телефон упав у воду

Перш за все, якщо він ще не вимкнувся самостійно, перше, що потрібно зробити, це якнайшвидше вимкнути пристрій.



Потім витягніть зі смартфона SIM-картку. Не трясіть його та залиште відсік для карток відкритим.



Ретельно протріть зовнішню поверхню пристрою матеріалом, який добре вбирає воду. Також протріть акумулятор м'якою тканиною або рушником.



Можливо, ви цього не знали, але пакети із силікагелем чудово вбирають вологу. Їх також можна знайти у сумках або нових взуттєвих коробках. Якщо у вас є щось під рукою, покладіть на свій мобільний телефон і залиште на кілька годин.

Дати смартфону висохнути на повітрі ефективніше, ніж ви думали. Просто покладіть його на пласку поверхню поверх паперового рушника. Нехай це буде сухе та тепле приміщення (звичайно, не надто спекотне, щоб запобігти перегріву).



Щоб прискорити процес сушіння, не соромтеся покласти його поруч із вентилятором. Дайте йому висохнути на повітрі не менше 24 годин (переважно 48 годин), перш ніж знову вмикати його.



Якщо всі ці трюки не спрацюють – віднесіть телефон у сервіс до професіоналів.