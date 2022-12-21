Експерт розповів, чи можна заряджати телефон декілька разів на день
З частими відключеннями світла ми весь час стежимо за рівнем зарядки наших гаджетів. Щоб впевнитися в їхній готовності до роботи, ми постійно їх заряджаємо. Проте це може зашкодити пристроям.
Про це повідомляють експерти видання Gear Patrol.
Чи шкідливо заряджати телефон декілька разів на день
Фахівці радять потроху заряджати гаджет кілька разів на день. За словами експерта, сучасні літій-іонні акумулятори, які встановлені в більшості смартфонів, люблять заряджатися по 5-10%.
Проте чекати, доки батарея повністю розрядиться, не можна в жодному разі. Це призведе до передчасного зношення акумулятора.
Так само не рекомендовано заряджати телефон до максимальної позначки 100%. Для збільшення числа повних циклів заряду-розряду оптимальною буде підтримка заряду в діапазоні 30-80%.
Повна розрядка та зарядка до 100-відсоткового рівня не лише знижують ємність батареї, а й можуть спричинити різні збої в роботі гаджета.
Зарядка декілька разів на день не зашкодить акумулятору (фото: Freepik)
Як правильно заряджати телефон
Експерти виділяють кілька простих рекомендацій, які допоможуть вберегти батарею під час зарядки:
- Не тримайте смартфон під впливом сонячних променів. Тим більше коли він заряджається. Намагайтеся відключати інтернет та закривати фонові процеси, щоб смартфон не зазнавав додаткового навантаження.
- Не розряджайте смартфон до нуля: краще дотримуватися мінімального порога в 15-20%, а якщо немає можливості зарядити телефон, увімкніть енергоощадний режим.
- Іноді все ж таки потрібно розряджати батарею. Наприклад, Google рекомендує розряджати пристрої нижче 10%, але не до нуля.
- При тривалому зберіганні смартфона краще заряджати акумулятор на 50-80%. Це треба робити, якщо пристрій просто лежить без діла.
- Переконайтеся, що у вашій оселі немає проблем з електропроводкою. Не повинно бути стрибків напруги та збоїв, інакше у смартфона можуть виникнути проблеми.
Раніше ми розповідали, як вберегти справність телефона на морозі.
Читайте також, якими 4 способами можна швидко зарядити телефон перед відключенням світла.