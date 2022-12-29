Не кладите его в рис: что нужно немедленно сделать, если смартфон упал в воду

Случайное падение мобильного телефона в воду - это очень распространенная ситуация. Если вы среагируете немедленно, вы сможете избежать худшего. Обычно самым популярным решением является погружение мобильного телефона в миску с сырым рисом на ночь. И на следующий день, если повезет, устройство будет спасено.
Эксперты Sante Plus рассказали, что немедленно нужно сделать при падении смартфона в оду.
Однако нет никаких научных доказательств того, что этот метод работает каждый раз. Специалисты даже предостерегают вас от такой практики, которая может навредить вашему устройству. Будьте уверены, есть и другие способы высушить телефон, не рискуя его повредить.
Считается, что рис отлично впитывает влагу. Но если в вашем ноутбуке уже накопились остатки хлора или морской соли, а еще хуже, частицы пыли от зерен риса могут проникнуть внутрь устройства и изменить некоторые его компоненты. Не говоря уже о том, что крахмал также может нанести вред, попав в ваш мобильный телефон.
Прежде всего, если он еще не выключился самостоятельно, первое, что нужно сделать, это как можно скорее выключить устройство.
Затем вытащите из смартфона SIM-карту. Не трясите его и оставьте отсек для карт открытым.
Тщательно протрите внешнюю поверхность устройства материалом, хорошо впитывающим воду. Также протрите аккумулятор мягкой тканью или чистым полотенцем.
Возможно, вы этого не знали, но пакеты с силикагелем отлично впитывают влагу. Их также можно найти в сумках или новых обувных коробках. Если у вас есть что-то под рукой, положите немного на свой мобильный телефон и оставьте на несколько часов.
Дать смартфону высохнуть на воздухе эффективнее, чем вы думали. Просто положите его на плоскую поверхность поверх бумажного полотенца. Пусть это будет сухое и теплое помещение (конечно, не слишком жаркое, чтобы предотвратить перегрев).
Чтобы ускорить процесс сушки, не стесняйтесь положить телефон его рядом с вентилятором. Дайте ему высохнуть на воздухе не менее 24 часов (предпочтительно 48 часов), прежде чем снова включать его.
Если все эти трюки не сработают - отнесите телефон в сервис к профессионалам.
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