"Київстар" відмовляється від популярної серед українців послуги: що зміниться для абонентів

Що відомо про послугу

Додаток і вебверсія StarFіnd дозволяли стежити за місцеперебуванням рідних і близьких.

Сервіс був доступний лише для абонентів контрактного зв'язку "Київстар" і працював на території України навіть із вимкненим GPS.

Ця послуга дозволяла додати до 10 номерів, однак абонент потрапляв до списку тільки за умови, що він відповість на SMS і сам дозволить стежити за його локацією.

Коли StarFіnd відключать

Згідно з інформацією компанії, послуга StarFіnd закривається з 21 лютого 2024 року.

"Ми відключимо послугу для всіх користувачів автоматично", - уточнили в "Київстар".

Додаток StarFіnd у Google Play (скріншот: play.google.com)

Яку послугу абонентам пропонують замість StarFіnd

Замість StarFіnd абонентам пропонують підключити сучасну послугу "Мобільна безпека".

За словами експертів, вона дозволить: