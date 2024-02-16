"Київстар" відмовляється від популярної серед українців послуги: що зміниться для абонентів

Оператор телекомунікацій "Київстар" повідомив про закриття популярної серед українців послуги StarFіnd.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційний портал компанії розповідає, що відомо про послугу, коли її відключать і чим можна буде скористатись замість неї.
Додаток і вебверсія StarFіnd дозволяли стежити за місцеперебуванням рідних і близьких.
Сервіс був доступний лише для абонентів контрактного зв'язку "Київстар" і працював на території України навіть із вимкненим GPS.
Ця послуга дозволяла додати до 10 номерів, однак абонент потрапляв до списку тільки за умови, що він відповість на SMS і сам дозволить стежити за його локацією.
Згідно з інформацією компанії, послуга StarFіnd закривається з 21 лютого 2024 року.
"Ми відключимо послугу для всіх користувачів автоматично", - уточнили в "Київстар".
Додаток StarFіnd у Google Play (скріншот: play.google.com)
Замість StarFіnd абонентам пропонують підключити сучасну послугу "Мобільна безпека".
За словами експертів, вона дозволить:
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