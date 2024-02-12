Українців закликали приходити до аптек з телефоном: Ляшко назвав причину

Українцям, які купують ліки за електронним рецептом, необхідно приходити до аптек зі своїм мобільним телефоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка в ефірі телемарафону.

Він розповів, що коли електронний рецепт погашають в аптеці, на мобільний телефон покупця приходить код, який необхідно назвати фармацевту.

За словами Ляшка, під час початку роботи мобільних аптек багато людей приходило без своїх телефонів. Це створювало незручності.

"Тому на майбутнє, коли йдете в аптеку - обов'язково беріть із собою мобільний телефон, щоб сказати фармацевту код, який прийде вам у СМС, щоб ви могли отримати безкоштовні ліки", - додав міністр.

"Доступні ліки"

Нагадаємо, українці мають можливість отримувати деякі ліки безкоштовно або з незначною доплатою завдяки державній програмі реімбурсації "Доступні ліки".

Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.