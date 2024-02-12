ua en ru
Пн, 12 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українців закликали приходити до аптек з телефоном: Ляшко назвав причину

Україна, Понеділок 12 лютого 2024 20:13
UA EN RU
Українців закликали приходити до аптек з телефоном: Ляшко назвав причину Фото: Віктор Ляшко, голова МОЗ України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українцям, які купують ліки за електронним рецептом, необхідно приходити до аптек зі своїм мобільним телефоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я України Віктора Ляшка в ефірі телемарафону.

Він розповів, що коли електронний рецепт погашають в аптеці, на мобільний телефон покупця приходить код, який необхідно назвати фармацевту.

За словами Ляшка, під час початку роботи мобільних аптек багато людей приходило без своїх телефонів. Це створювало незручності.

"Тому на майбутнє, коли йдете в аптеку - обов'язково беріть із собою мобільний телефон, щоб сказати фармацевту код, який прийде вам у СМС, щоб ви могли отримати безкоштовні ліки", - додав міністр.

"Доступні ліки"

Нагадаємо, українці мають можливість отримувати деякі ліки безкоштовно або з незначною доплатою завдяки державній програмі реімбурсації "Доступні ліки".

Більш детально про це - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віктор Ляшко Мінстерство охорони здоров'я України
NEWS
"Барс" змінив "Волонтера". Хто тепер керує армією замість "команди Залужного"
"Барс" змінив "Волонтера". Хто тепер керує армією замість "команди Залужного"
DAILY
Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов, Юлія Акимова Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги