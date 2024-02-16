"Киевстар" отказывается от популярной среди украинцев услуги: что изменится для абонентов

Что известно об услуге

Приложение и вебверсия StarFind позволяли следить за местонахождением родных и близких.

Сервис был доступен только для абонентов контрактной связи "Киевстар" и работал на территории Украины даже с выключенным GPS.

Эта услуга позволяла добавить до 10 номеров, однако абонент попадал в список только при условии, что он ответит на SMS и сам позволит следить за его локацией.

Когда StarFind отключат

Согласно информации компании, услуга StarFind закрывается с 21 февраля 2024 года.

"Мы отключим услугу всем пользователям автоматически", - уточнили в "Киевстар".

Приложение StarFind в Google Play (скриншот: play.google.com)

Какую услугу абонентам предлагают вместо StarFind

Вместо StarFind абонентам предлагают подключить современную услугу "Мобільна безпека".

По словам экспертов, она позволит: