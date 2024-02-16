"Киевстар" отказывается от популярной среди украинцев услуги: что изменится для абонентов

Оператор телекоммуникаций "Киевстар" сообщил о закрытии популярной среди украинцев услуги StarFind.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный портал компании рассказывает, что известно об услуге, когда ее отключат и чем можно будет воспользоваться вместо нее.
Приложение и вебверсия StarFind позволяли следить за местонахождением родных и близких.
Сервис был доступен только для абонентов контрактной связи "Киевстар" и работал на территории Украины даже с выключенным GPS.
Эта услуга позволяла добавить до 10 номеров, однако абонент попадал в список только при условии, что он ответит на SMS и сам позволит следить за его локацией.
Согласно информации компании, услуга StarFind закрывается с 21 февраля 2024 года.
"Мы отключим услугу всем пользователям автоматически", - уточнили в "Киевстар".
Приложение StarFind в Google Play (скриншот: play.google.com)
Вместо StarFind абонентам предлагают подключить современную услугу "Мобільна безпека".
По словам экспертов, она позволит:
Напомним, ранее мы рассказывали, когда и на сколько вырастут цены на мобильную связь в Украине.
Читайте также, почему украинцев призывали приходить в аптеки с телефоном.