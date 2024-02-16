ua en ru
Пт, 16 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Київстар" відмовляється від популярної серед українців послуги: що зміниться для абонентів

П'ятниця 16 лютого 2024 10:46
UA EN RU
"Київстар" відмовляється від популярної серед українців послуги: що зміниться для абонентів Послугу StarFіnd можна замінити іншою (колаж: РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Оператор телекомунікацій "Київстар" повідомив про закриття популярної серед українців послуги StarFіnd.

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційний портал компанії розповідає, що відомо про послугу, коли її відключать і чим можна буде скористатись замість неї.

Що відомо про послугу

Додаток і вебверсія StarFіnd дозволяли стежити за місцеперебуванням рідних і близьких.

Сервіс був доступний лише для абонентів контрактного зв'язку "Київстар" і працював на території України навіть із вимкненим GPS.

Ця послуга дозволяла додати до 10 номерів, однак абонент потрапляв до списку тільки за умови, що він відповість на SMS і сам дозволить стежити за його локацією.

Коли StarFіnd відключать

Згідно з інформацією компанії, послуга StarFіnd закривається з 21 лютого 2024 року.

"Ми відключимо послугу для всіх користувачів автоматично", - уточнили в "Київстар".

&quot;Київстар&quot; відмовляється від популярної серед українців послуги: що зміниться для абонентів

Додаток StarFіnd у Google Play (скріншот: play.google.com)

Яку послугу абонентам пропонують замість StarFіnd

Замість StarFіnd абонентам пропонують підключити сучасну послугу "Мобільна безпека".

За словами експертів, вона дозволить:

  • дізнатися, де зараз перебувають ваші близькі (відстежувати пересування, створювати безпечні місця, прокладати шлях тощо)
  • підвищити ймовірність повернути втрачений мобільний телефон
  • керувати мобільним пристроєм віддалено (лише для смартфонів з ОС Android)
  • отримувати сповіщення про повітряні тривоги та інші види загроз

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли й на скільки зростуть ціни на мобільний зв'язок в Україні.

Читайте також, чому українців закликали приходити до аптек з телефоном.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київстар гаджети зв'язок мобільний трафік Смартфони
NEWS
Зеленський прибув до Німеччини
Зеленський прибув до Німеччини