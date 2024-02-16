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"Киевстар" отказывается от популярной среди украинцев услуги: что изменится для абонентов

Пятница 16 февраля 2024 10:46
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"Киевстар" отказывается от популярной среди украинцев услуги: что изменится для абонентов Услугу StarFind можно заменить другой (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Оператор телекоммуникаций "Киевстар" сообщил о закрытии популярной среди украинцев услуги StarFind.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный портал компании рассказывает, что известно об услуге, когда ее отключат и чем можно будет воспользоваться вместо нее.

Что известно об услуге

Приложение и вебверсия StarFind позволяли следить за местонахождением родных и близких.

Сервис был доступен только для абонентов контрактной связи "Киевстар" и работал на территории Украины даже с выключенным GPS.

Эта услуга позволяла добавить до 10 номеров, однако абонент попадал в список только при условии, что он ответит на SMS и сам позволит следить за его локацией.

Когда StarFind отключат

Согласно информации компании, услуга StarFind закрывается с 21 февраля 2024 года.

"Мы отключим услугу всем пользователям автоматически", - уточнили в "Киевстар".

&quot;Киевстар&quot; отказывается от популярной среди украинцев услуги: что изменится для абонентов

Приложение StarFind в Google Play (скриншот: play.google.com)

Какую услугу абонентам предлагают вместо StarFind

Вместо StarFind абонентам предлагают подключить современную услугу "Мобільна безпека".

По словам экспертов, она позволит:

  • узнать, где сейчас находятся ваши близкие (отслеживать передвижения, создавать безопасные места, прокладывать путь и т.д.)
  • повысить вероятность вернуть потерянный мобильный телефон
  • управлять мобильным устройством удаленно (только для смартфонов с ОС Android)
  • получать уведомления о воздушных тревогах и других видах угроз

Напомним, ранее мы рассказывали, когда и на сколько вырастут цены на мобильную связь в Украине.

Читайте также, почему украинцев призывали приходить в аптеки с телефоном.

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