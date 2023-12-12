"Київстар" не працює, люди бідкаються і навіть моляться. Як же полагодити інтернет і зв'язок?

"Київстар" не працює 12 грудня. Зв'язку - як стільникового, так і інтернету, - немає по всій країні.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про кілька варіантів, як можна залишатися на зв'язку.
При написанні матеріалу використовувалася сторінка "Київстар" у Facebook.
Вранці 12 грудня у мережі "Київстар" стався технічний збій, в результаті якого у частини абонентської бази можуть бути недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет.
За словами представників мобільного оператора, їхні спеціалісти активно працюють над усуненням проблеми.
"Приносимо абонентам вибачення за тимчасові складнощі та дякуємо за розуміння", - йдеться у повідомленні компанії на Facebook.
Інформація про технічний збій (скріншот: facebook.com/kyivstar)
Сайт мобільного оператора також не працює.
Сторінка навіть не вантажиться (скріншот: kyivstar.ua)
Допоки "Київстар" не надає абонентам необхідні послуги зв'язку та інтернету, українці спробували скористатися так званим "національним роумінгом".
Раніше він дозволяв "перемикатись" між операторами "Київстар", Vodafone та Lifecell без зміни сім-карт та тарифів.
Водночас у частини абонентів він поки що також не працює.
Для того, щоб перевірити, чи запрацює у вас "національний роумінг", потрібно зробити низку простих кроків.
1. Вимкнути автовибір мережі:
2. Знайти та вибрати доступну мережу - Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL.
3. Якщо підключитися не вдалося, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу.
4. Перевірити, чи можна зателефонувати чи відправити SMS.
Українці реагують на збій в роботі "Київстару" по-різному.
Дехто незадоволений роботою мобільного оператора і справедливо запитує про компенсацію.
"Я на контракті, абонплату зняли за добу, послуги не доступні. Що мені робити?" - пише Євген Олексяк.
Інші б'ють на сполох і жаліються, що не можуть ані зателефонувати, ані скористатись інтернетом.
Також дехто цікавиться: чи збій зв'язку - це, бува, не причина для підняття тарифів.
"Головне, що тарифи підвищуєте зі швидкістю реактивної ракети. А зв'язок поганий весь час. Легкої роботи з відновлення. Будемо чекати, як завжди в невідомості", - пише Ірина Жук.
Разом із тим інші користувачі просять: "Люди, чекайте вирішення!"
"Нічого не зміниться від Вашого негативу. "Київстар", бажаю терпіння", - написала в коментарях Тетяна Мягкова.
"Швидкої стабілізації та відновлення надання послуг", - бажає Дмитро Даниленко.
Дехто навіть видумав "молитву за зв'язок "Київстар".
Реакція користувачів (скріншот: facebook.com/kyivstar)
Для того, щоб хоча б частково відновити зв'язок, можна:
Найчастіше його можна знайти:
Нагадаємо, раніше ми писали, що через збій у "Київстар" у містах України виникла нова проблема.
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