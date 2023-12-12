"Київстар" не працює, люди бідкаються і навіть моляться. Як же полагодити інтернет і зв'язок?

Чому "Київстар" не працює

Вранці 12 грудня у мережі "Київстар" стався технічний збій, в результаті якого у частини абонентської бази можуть бути недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет.

За словами представників мобільного оператора, їхні спеціалісти активно працюють над усуненням проблеми.

"Приносимо абонентам вибачення за тимчасові складнощі та дякуємо за розуміння", - йдеться у повідомленні компанії на Facebook.

Інформація про технічний збій (скріншот: facebook.com/kyivstar)

Сайт мобільного оператора також не працює.

Сторінка навіть не вантажиться (скріншот: kyivstar.ua)

А що з "національним роумінгом"

Допоки "Київстар" не надає абонентам необхідні послуги зв'язку та інтернету, українці спробували скористатися так званим "національним роумінгом".

Раніше він дозволяв "перемикатись" між операторами "Київстар", Vodafone та Lifecell без зміни сім-карт та тарифів.

Водночас у частини абонентів він поки що також не працює.

Як перевірити роботу "національного роумінгу"

Для того, щоб перевірити, чи запрацює у вас "національний роумінг", потрібно зробити низку простих кроків.

1. Вимкнути автовибір мережі:

на Android: "Налаштування" - "Мобільна мережа" (чи "Підключення") - "Оператор"

на iOS: "Параметри" - "Стільникові дані" - "Вибір мережі"

2. Знайти та вибрати доступну мережу - Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи LIFECELL.

3. Якщо підключитися не вдалося, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу.

4. Перевірити, чи можна зателефонувати чи відправити SMS.

Реакція абонентів на збій

Українці реагують на збій в роботі "Київстару" по-різному.

Дехто незадоволений роботою мобільного оператора і справедливо запитує про компенсацію.

"Я на контракті, абонплату зняли за добу, послуги не доступні. Що мені робити?" - пише Євген Олексяк.

Інші б'ють на сполох і жаліються, що не можуть ані зателефонувати, ані скористатись інтернетом.

Також дехто цікавиться: чи збій зв'язку - це, бува, не причина для підняття тарифів.

"Головне, що тарифи підвищуєте зі швидкістю реактивної ракети. А зв'язок поганий весь час. Легкої роботи з відновлення. Будемо чекати, як завжди в невідомості", - пише Ірина Жук.

Разом із тим інші користувачі просять: "Люди, чекайте вирішення!"

"Нічого не зміниться від Вашого негативу. "Київстар", бажаю терпіння", - написала в коментарях Тетяна Мягкова.

"Швидкої стабілізації та відновлення надання послуг", - бажає Дмитро Даниленко.

Дехто навіть видумав "молитву за зв'язок "Київстар".

Реакція користувачів (скріншот: facebook.com/kyivstar)

Як ще можна "полагодити" зв'язок

Для того, щоб хоча б частково відновити зв'язок, можна:

долучитися до домашньої мережі Wi-Fi

знайти безкоштовний Wi-Fi у місті

Найчастіше його можна знайти: