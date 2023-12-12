"Киевстар" не работает, люди жалуются. Что делать, если "лег" интернет и связь

"Киевстар" не работает 12 декабря. Связи - как сотовой, так и интернета, - нет по всей стране.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о нескольких вариантах, как можно оставаться на связи.
При написании материала использовалась страница "Киевстар" в Facebook.
Утром 12 декабря в сети "Киевстар" произошел технический сбой, в результате которого у части абонентской базы могут быть недоступны услуги связи и доступа в интернет.
По словам представителей мобильного оператора, их специалисты активно работают над устранением проблемы.
"Приносим абонентам извинения за временные сложности и благодарим за понимание", - говорится в сообщении компании на Facebook.
Информация о техническом сбое (скриншот: facebook.com/kyivstar)
Сайт мобильного оператора тоже не работает.
Страница даже не грузится (скриншот: kyivstar.ua)
Пока "Киевстар" не предоставляет абонентам необходимые услуги связи и интернета, украинцы попытались воспользоваться так называемым "национальным роумингом".
Ранее он разрешал "переключаться" между операторами "Киевстар", Vodafone и Lifecell без замены сим-карт и тарифов.
В то же время у части абонентов он пока также не работает.
Для того чтобы проверить, заработает ли у вас "национальный роуминг", нужно сделать ряд простых шагов.
1. Выключить автовыбор сети:
2. Найти и выбрать доступную сеть - Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL.
3. Если подключиться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть.
4. Проверить, можно ли позвонить или отправить SMS.
Украинцы реагируют на сбой в работе "Киевстара" по-разному.
Некоторые недовольны работой мобильного оператора и справедливо спрашивают о компенсации.
"Я на контракте, абонплату сняли за сутки, услуги не доступны. Что мне делать?" - пишет Евгений Олексяк.
Другие бьют тревогу и жалуются, что не могут ни позвонить, ни воспользоваться интернетом.
Также некоторые интересуются: сбой связи - это, случайно, не причина для поднятия тарифов.
"Главное, что тарифы повышаете со скоростью реактивной ракеты. А связь плохая все время. Легкой работы по восстановлению. Будем ждать, как всегда, в неизвестности", - пишет Ирина Жук.
Вместе с тем другие пользователи просят: "Люди, ждите решения!"
"Ничего не изменится от вашего негатива. "Киевстар", желаю терпения", - написала в комментариях Татьяна Мягкова.
"Быстрой стабилизации и возобновления предоставления услуг", - желает Дмитрий Даниленко.
Некоторые даже придумали "молитву за связь "Киевстар".
Реакция пользователей (скриншот: facebook.com/kyivstar)
Для того чтобы хотя бы частично восстановить связь, можно:
Чаще всего его можно найти:
Напомним, ранее мы писали, что из-за сбоя в "Киевстар" в городах Украины возникла новая проблема.
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