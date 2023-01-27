У Київському зоопарку - миле поповнення: ці відео і фото гуанако Люсії не залишать байдужими

У царстві тварин Київського зоопарку - радісне поповнення. У сімействі гуанако (Lama guanicoe) народилося дитинча на ім'я Люсія, і дитині сьогодні, 27 січня, вже виповнилося два тижні.
Милі фото та відео рудої гуанако Люсії показали на Facebook-сторінці Київського зоопарку.
Ці тварини - ссавці роду лам сімейства верблюжих, що є предком одомашненої лами - харчуються трав'янистими рослинами, корою, листям кущів та гілками. На ролику можна побачити, як ласують гуанако у своєму вольєрі, припорошеним легким сніговим покривом, і як грає маленька Люсія, яка вже навчилася стрибати.
Відео: малеча гуанако на ім'я Люсія народилася в Київському зоопарку два тижні тому
Як розповіли співробітники зоопарку, мама Ракель не відходить від малюка та її однорічної сестрички Крісті, а тато Рікардо опікує їх цілодобово.
Ось на цьому знімку видно всю родину Люсії, яка ніби позує перед об'єктивом фотографа:
Сім'я гуанако у Київському зоопарку: тато Рікардо та мама Ракель, їхня старша дочка Крісті та молодша Люсія (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)
"Навіть уночі він стоїть на варті, поки його "дівчатка" солодко сплять", - наголошується у публікації.
Гуанако є диким предком альпак, і в природі їх можна зустріти в пампасах та високогір'ї Анд. Вони здатні розвивати швидкість до 56 км/год. Біг важливий для виживання цих тварин, тому що вони проживають на відкритих місцях.
У Київському зоопарку сімейство гуанако поповнилося крихтою на ім'я Люсія (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)
Ці травоїдні тварини можуть довго обходитися без води. А ще вони - чудові плавці.
Чисельність виду помітно скорочується... через те, що гуанако є об'єктом полювання заради шкіри, цінної вовни та м'яса, а також становить конкуренцію худобі на пасовищах.
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