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В Киевском зоопарке - милое пополнение: эти видео и фото гуанако Люсии не оставят равнодушными

Фото: детеныш гуанако по имени Люсия родилась в Киевском зоопарке (facebook.com/zoo.kyiv.ua)
Автор: Владимир Костырин

В царстве животных Киевского зоопарка - радостное пополнение. В семействе гуанако (Lama guanicoe) родился детеныш по имени Люсия, и малышке сегодня, 27 января, уже исполнилось две недели.

Милые фото и видео рыжей гуанако Люсии показали на Facebook-странице Киевского зоопарка.

Эти животные - млекопитающие рода лам семейства верблюдовых, что являются предком одомашненной ламы - питаются травянистыми растениями, корой, листьями кустов и ветвями. На ролике можно увидеть, как лакомятся гуанако в своем вольере, припорошенным легким снежным покровом, и как резвится маленькая Люсия, уже научившаяся прыгать.

Видео: малышка гуанако по имени Люсия родилась в Киевском зоопарке две недели назад

Как рассказали сотрудники зоопарка, мама Ракель не отходит от малыша и ее годовалой сестренки Кристи, а папа Рикардо опекает их круглосуточно.

Вот на этом снимке видна вся семья Люсии, которая словно позирует перед объективом фотографа:

Семья гуанако в Киевском зоопарке: папа Рикардо и мама Ракель, их старшая дочь Кристи и младшенькая Люсия (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

"Даже ночью он стоит на страже, пока его "девочки" сладко спят", - отмечается в публикации.

Гуанако являются диким предком альпак, и в природе их можно встретить в пампасах и высокогорье Анд. Они способны развивать скорость до 56 км/ч. Бег важен для выживания этих животных, потому что они живут на открытых местах.

В Киевском зоопарке семейство гуанако пополнилось крошкой по имени Люсия (фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua)

Эти травоядные животные могут долгое время обходиться без воды. А еще они - прекрасные пловцы.

Численность вида заметно сокращается... по причине того, что гуанако является объектом охоты ради кожи, ценной шерсти и мяса, а также составляет конкуренцию для скота на пастбищах.

Напомним, перед этим в Киевском зоопарке показали уникальных черных лебедей, радующихся аномальному теплу этой зимой.

А также ранее мы рассказывали, как живут экзотические животные во время войны в Украине.

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