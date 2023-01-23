"Зоопарк евакуювати неможливо": як живуть екзотичні тварини під час війни в Україні (фото)

У перші місяці повномасштабної війни більшість українських зоопарків зіштовхнулася з дефіцитом кормів і неможливістю ретельно дбати про всіх тварин. Тоді українці вкотре об'єдналися та масово надсилали всю допомогу, яку тільки могли.

Про те, як живуть українські зоопарки зараз, розповів президент Асоціації зоопарків Володимир Топчій в інтерв'ю УНІАН.

Які проблеми виникли в зоопарках після 24 лютого

За словами Володимира Топчія, найперша трудність полягала в дефіциті кормів, води та палива. До того ж усе ускладнювалося логістичними перешкодами, тому доводилося функціонувати на виживання.

"Розумієте, зоопарк неможливо евакуювати. Якихось окремих тварин ще можна вивезти, але ж не всю колекцію. Якими були історії зоопарків у Другу світову війну? Вони продовжували функціонувати під обстрілами та бомбардуваннями (як от Лондонський чи наш, Миколаївський) і навіть в окупації (зоопарки Харкова, Одеси, Києва)", - розповів він.

Президент Асоціації зоопарків України Володимир Топчій (фото: unian.ua)

Проте допомога була потрібна не лише тваринкам, а й людям. Багато працівників на окупованих територіях залишилися без домівки та роботи.

Так, наприклад, Луцький зоопарк працевлаштував переселенців з Донбасу, а зоопарк "Лімпопо" на Львівщині надав притулок колегам з Харківського зоопарку та парку "XII місяців" на Київщині.

Як працюють зоопарки в умовах відключень світла та опалення

"Системне знищення агресором української енергетики та настання холодів спричинило нові виклики. В умовах тривалих відключень електропостачання, при постійній загрозі повного блекауту зоопарки гостро потребують обігрівальних пристроїв, генераторів та пального для їх роботи", - скаржиться Володимир.

Лемури гріються на батареї в умовах холодної зими (фото: unian.ua)

Щоб не дати тваринам замерзнути, у Рівненському зоопарку папуг переселили в кабінет директора, у Луцьку мавпам і лемурам видавали пледи. Крім того, місцеві жителі приносять тепле хутро для утеплення будиночків і вольєрів.

Хто може відвідувати зоопарки безкоштовно

У більшості зоопарк асоціюється з дитинством, теплим вихідним днем і відпочинком. Під час війни заклади повинні продовжувати виконувати цю роль.

"За часів Другої світової війни Лондонський зоопарк започаткував правило на безплатне відвідування військовими та пораненими. І всі українські зоопарки дотримуються цієї традиції. А деякі з наших колег успішно співпрацюють з психологами у справі реабілітації воїнів", - ділиться новим досвідом керівник зоопарку в Миколаєві.

Крім військових, безкоштовно прийти до тварин можуть і особи зі статусом ВПО.

Учасники бойових дій і ВПО можуть відвідувати зоопарки безкоштовно (фото: unian.ua)

Як підтримати українські зоопарки

Для того, щоб допомогти тваринам вижити в непростих умовах, ви можете просто придбати квитки на вхід. Така практика вже діяла в березні 2022 року, коли вся Україна купувала квитки до Миколаївського зоопарку, навіть не збираючись туди їхати насправді.

Вам потрібно просто обрати зоопарк та оплатити вхід онлайн на сайті: