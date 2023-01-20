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В Київському зоопарку показали чорних красенів, які радіють аномальному теплу

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Київ, П'ятниця 20 січня 2023 16:35
В Київському зоопарку показали чорних красенів, які радіють аномальному теплу Лебеді в Київському ззопарку (facebook.com/zoo.kyiv.ua)
Автор: Світлана Мащенко

В Київському зоопарку показали на фото величних чорних красенів, які радіють аномальному теплу, що кілька днів тримаються в столиці.

Світлини з'явилися в Facebook Київського зоопарку.

Це – унікальні чорні лебеді

"Ми знайомимо вас із пернатими жителями південної півкулі – чорними лебедями, яких у нас вже 11 особин. А до того ж очікується і поповнення. Адже одна пара цих красенів загніздилась. Їх пташенята з попереднього виводку вже підросли і приймають "СПА-процедури" поруч", – розповіли в зоопарку.

В Київському зоопарку показали чорних красенів, які радіють аномальному теплуВ Київському зоопарку показали чорних красенів, які радіють аномальному теплуВ Київському зоопарку показали чорних красенів, які радіють аномальному теплуВ Київському зоопарку показали чорних красенів, які радіють аномальному теплуВ Київському зоопарку показали чорних красенів, які радіють аномальному теплу

Друга доросла пара вирощує пташеня, тримаючи його під постійним батьківським контролем.

А ще одна пара молодих птахів має власне озеро біля центрального входу до зоопарку де радо зустрічає гостей зоопарку.

В Київському зоопарку показали чорних красенів, які радіють аномальному теплуВ Київському зоопарку показали чорних красенів, які радіють аномальному теплуВ Київському зоопарку показали чорних красенів, які радіють аномальному теплуВ Київському зоопарку показали чорних красенів, які радіють аномальному теплуВ Київському зоопарку показали чорних красенів, які радіють аномальному теплуВ Київському зоопарку показали чорних красенів, які радіють аномальному теплу

Фото: facebook.com/zoo.kyiv.ua

Життя в зоопарку не завмирає взимку

За словами співробітників зоопарку, тварини помірного клімату зустрічають відвідувачів у великих відкритих вольєрах.

За життям теплолюбивих мешканців можна спостерігати у внутрішніх зелених оазах Острова Звірів, Пташника, Приматника та інших.

Зазначимо, що Київ 18 січня встановив новий температурний рекорд вперше за 143 роки. Температура в столиці склала +7,3°С, що відповідає погоді початку квітня.

Раніше ми писали, яка тварина вважається найотруйнішою у світі.

Крім того читайте, що станцію Академик Вернадський в Антарктиді атакували пінгвіни.

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