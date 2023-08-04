У київському парку помітили незвичного зубатого звіра (відео)

Зубатий "житель" столиці

Очевидці застали тваринку якраз під час трапези. Ці кадри уже встигли назвати "наймилішими за день". На них видно, як ондатра щось гризе. Як відомо, у цих тварин дуже міцні зуби, оскільки вони належать до виду гризунів.

Додамо, що ондатру у парку "Наталка" помічають уже не вперше. Цієї весни жителі столиці опублікували відео, на якому можна побачити цього "шерстяного" звіра, який, ймовірно, шукав їсти. Скоріш за все, саме ця ондатра знову потрапила у поле зору жителів столиці. Або ж у парку живе ціле сімейство цих тварин.

Зазначимо, що раніше ондатр помічали на Русанівському каналі та на озері Тяглі.

Що ж це за тварини

Ондатра - це напівводна тварина родом з Північної Америки, що згодом поширилась на територіях Європи, Азії та Південної Америки.

Зовні ондатра нагадує щура, але ця тварина набагато більша у розмірах - вага дорослих особин може досягати 1,8 кг. Довжина тіла - 23-36 см, довжина хвоста майже дорівнює довжині тіла.

Тварини вкриті хутром темного кольору. Забарвлення спини і кінцівок може бути від темно-коричневого до чорного. Черево світліше, іноді сірувато-блакитне. Улітку забарвлення світлішає. Хутро дуже густе, щільне і пишне, що обумовлює його водонепроникність. Ондатра постійно стежить за своїм хутром: змащує жировими виділеннями і розчісує.

Ондатра веде напівводний спосіб життя, селиться по берегах річок, озер, каналів і особливо охоче - прісноводих боліт. Ці тварини активні цілодобово, але найчастіше після заходу і рано вранці. Харчуються прибережними і водними рослинами, також їсть сільськогосподарські культури.

Для житла ондатра будує нори і "хатини". Нору риє у високому березі. Довжина ходів нір різна, в крутих берегах - 2-3 м, в пологих - до 10 м.