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У Києві зафіксували найбільшого сірого щура у світі: скільки він важить

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Київ, П'ятниця 28 липня 2023 15:24
У Києві зафіксували найбільшого сірого щура у світі: скільки він важить Фото: У Києві показали величезного щура (колаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

В одній із ветеринарних клінік Києва зафіксували щура рекордних розмірів. Гризун важить 885 грамів, а його зріст становить 47 сантиметрів.

Про домашнього вихованця розповіли у "Київ 24".

Що відомо про гризуна-рекордсмена

Зазначається, що щура звуть Сквіш, його колись знайшли на вулиці Дмитро та Яна Павленко. Тоді розміри гризуна були зовсім не такі значні. Гризун не злякався людей і одразу прижився у новій родині.

"Дроти не гриз, вази не перекидав, але ревнував до комп'ютерної миші й завжди просився, щоб його почухали", - сказано в повідомленні.

Один із власників звіра - Дмитро зараз служить у ЗСУ і вдома буває нечасто. Але коли боєць повернувся, то не очікував побачити свого улюбленця таким великим. Сквіш постійно ріс і ставав дедалі більше.

У Києві зафіксували найбільшого сірого щура у світі: скільки він важитьCквиш важить 885 грамів (фото: t.me/kyivtv)

За даними Wikipedia, у світі немає сірого щура, який би важив понад 885 грамів. Натомість в Україні тепер такий екземпляр є.

У Києві зафіксували найбільшого сірого щура у світі: скільки він важитьУ Києві живе найбільший сірий щур у світі (фото: t.me/kyivtv)

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