В киевском парке заметили необычного зубатого зверя (видео)

Зубатый "житель" столицы

Очевидцы застали животное как раз во время трапезы. Эти кадры уже успели назвать "милейшими за день". На них видно как ондатра что-то грызет. Как известно, у этих животных очень крепкие зубы, поскольку они относятся к виду грызунов.

Добавим, что ондатру в парке "Наталка" замечают уже не в первый раз. Этой весной жители столицы опубликовали видео, на котором можно увидеть этого "шерстяного" зверя, который, вероятно, искал еду. Скорее всего, именно эта ондатра снова попала в поле зрения жителей столицы. Или там уже живет целое семейство этих животных.

Отметим, что ранее ондатр замечали на Русановском канале и на озере Тягле.

Что же это за животные

Ондатра - это полуводное животное родом из Северной Америки, которое распространилось на территориях Европы, Азии и Южной Америки.

Внешне ондатра напоминает крысу, но это животное гораздо больше в размерах - вес взрослых особей может достигать 1,8 кг. Длина тела - 23-36 см, длина хвоста почти равна длине тела.

Животные покрыты мехом темного цвета. Окрас спины и конечностей может быть от темно-коричневого до черного. Брюхо светлее, иногда серовато-голубое. Летом окрас светлеет. Мех очень густой, плотный и пышный, это обеспечивает водонепроницаемость. Ондатра постоянно следит за своим мехом: смазывает жировыми выделениями и расчесывает.

Ондатра ведет полуводный образ жизни, селится на берегах рек, озер, каналов и особенно охотно - пресноводных болот. Эти животные активны круглосуточно, но чаще после захода и рано утром. Питаются прибрежными и водными растениями, также едят сельскохозяйственные культуры.

Для жилья ондатра строит норы и "домики". Нору роет в высоком берегу. Длина ходов нор разная, в крутых берегах - 2-3 м, в пологих - до 10 м.