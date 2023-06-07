На київському будинку-пам'ятці помітили незаконну надбудову: що відомо

Що відомо про незаконне будівництво

"Будинок знаходиться не просто в центрі столиці, він в серці історичного Києва, поруч з фундаментом Десятинної церкви, Історичним музеєм та Андріївською церквою. Поки нас захищають ЗСУ і ППО, власники будинку, відважно і без перерви на обід, незважаючи на повітряну тривогу, можна сказати, ризикуючи життям (будівельників) і нехтуючи правилами безпеки на будівництві, зводять другий поверх незаконного даху", - зазначає жінка.

Зазначимо, що пам‘ятку збудували у 1860-х роках висотою два поверхи, через 30 років добудували ще два поверхи, у 2007 році під час реконструкції надбудували аттиковий поверх.

На даху історичного будинку почали будувати мансарду (фото: Facebook.com/Оксана Левченя)

Надбудову зобов'язали демонтувати

Незаконна надбудова обурила киян, новина одразу набула розголосу й дійшла до можновладців.

"Зранку з поліцією, департаментом благоустрою і охорони культурної спадщини навідалися на дах будинку по Володимирській 4, де вже на 2 незаконні поверхи почали добудовувати третій. Припис передали, конструкцію мають демонтувати", - написала депутат Київради Євгенія Кулеба у Facebook.

Також вона додала, що власник недобросовісний і нема гарантії того, що він не піде до суду, адже минулі приписи вже оскаржувалися у суді.