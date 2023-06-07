На київському будинку-пам'ятці помітили незаконну надбудову: що відомо

У центрі Києва на історичній будівлі почали незаконно зводити мансарду. Будинок, що на вул. Володимирська, 4, має статус пам‘ятки архітектури, містобудування та історії ще з 2010 року. Відповідно для проведення будь-яких будівельних робіт потрібно отримати дозвіл.
Про це повідомила киянка Оксана Левченя у Facebook.
"Будинок знаходиться не просто в центрі столиці, він в серці історичного Києва, поруч з фундаментом Десятинної церкви, Історичним музеєм та Андріївською церквою. Поки нас захищають ЗСУ і ППО, власники будинку, відважно і без перерви на обід, незважаючи на повітряну тривогу, можна сказати, ризикуючи життям (будівельників) і нехтуючи правилами безпеки на будівництві, зводять другий поверх незаконного даху", - зазначає жінка.
Зазначимо, що пам‘ятку збудували у 1860-х роках висотою два поверхи, через 30 років добудували ще два поверхи, у 2007 році під час реконструкції надбудували аттиковий поверх.
Незаконна надбудова обурила киян, новина одразу набула розголосу й дійшла до можновладців.
"Зранку з поліцією, департаментом благоустрою і охорони культурної спадщини навідалися на дах будинку по Володимирській 4, де вже на 2 незаконні поверхи почали добудовувати третій. Припис передали, конструкцію мають демонтувати", - написала депутат Київради Євгенія Кулеба у Facebook.
Також вона додала, що власник недобросовісний і нема гарантії того, що він не піде до суду, адже минулі приписи вже оскаржувалися у суді.
Раніше ми писали про те, що у переході на Університеті ремонтники зірвали натуральний дорогий камінь, щоб покласти дешеву плитку.
Нещодавно ми писали про те, що на Великій Васильківській помітили незаконну надбудову на багатоповерхівці, через яку може завалитись будинок.