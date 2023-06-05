У Києві ремонтники зірвали дороге облицювання у переході, аби покласти дешеву плитку: розгорається скандал

У Києві у підземному переході поблизу станції метро "Університет" збивають дороге облицювання натуральним травертином, аби замість нього викласти звичайну гранітну плитку. Такий ремонт переходу разом з вулицею столиці обійдеться в 12 млн грн. У мережі уже розгорається скандал щодо доцільності таких робіт.

Про це повідомила депутат Київської міської ради Ксенія Семенова у Facebook .

Що відомо про ремонтні роботи

"Перехід на Університеті викладений натуральним травертином. Квадратний метр нового коштує від 2 тис., старого - кількадесят тисяч. Його збивають і кладуть стрьомну сіру плитку гранітну, широкого вжитку. Замість теплого традиційного для Києва травертину могильний граніт", - пише Ксенія.

Також депутат додає, що цей ремонт разом із вулицею коштує 12 млн грн. Це десь 10 ремонтів укриттів у підвалах.

"Тому у вашому укритті мокро і смердить, бо "нема грошей". Ні дня без якоїсь х*рні від Департаменту транспорту. Можна просто хоча би перестати псувати місто?" - заявляє Семенова.

Ремонтні роботи у переході поблизу станції метро "Університет" (фото: facebook.com/shelevytska)

Реакція киян на дорогий ремонт підземного переходу

Пост Семенової викликав бурхливе обговорення у соцмережі про доцільність такого ремонту та й взагалі про "політику" самоврядування.

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