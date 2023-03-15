Може обвалитися: на київській багатоповерхівці помітили незаконну надбудову (фото)

На даху столичної багатоповерхівки на вулиці Велика Васильківська виявили незаконну надбудову. Міська влада планує судитися із правопорушником.

Про це повідомив директор Департаменту міського благоустрою Тимур Ткаченко у себе на сторінці Facebook .

Що відомо про надбудову

Дозволів на проведення будівельних робіт за цією адресою не видавали, стверджує Ткаченко.

На місце незаконної забудови викликали поліцію. Проте двері на дах були зачинені, правоохоронці не змогли потрапити туди, аби оцінити масштаби надбудови. Поки їм також не вдалося встановити порушника.

"За подібні дії порушники мають нести покарання у суді, адже, окрім порушення благоустрою, ставиться під загрозу безпека мешканців будинку, на даху якого і почалося незаконне будівництво", - зазначив Ткаченко.

У КМДА заявляють, що судитимуться із порушником та вимагають відкриття кримінального провадження.

Незаконна надбудова на столичній багатоповерхівці (фото: facebook.com/timurtkachenko)

Правоохоронці не змогли потрапити на дах будинку (фото: facebook.com/timurtkachenko)

Під дописом Ткаченка багато людей залишили обурливі коментарі. Дехто навіть назвав й інші столичні адреси, за якими також виявлені незаконні надбудови.

Чому це небезпечно

Радянська багатоповерхівка збудована у 1965 році. Відповідно її фундамент, електросистема та система каналізації не розраховані на додаткове навантаження. Про це розповів архітектор Олег Гречух у коментарі для "Вечірній Київ”.

Також зазначається, що така надбудова створює проблему для вентиляції - вентиляційні канали квартир, розташованих поверхами нижче, тепер заблоковані та позбавлені якісного обслуговування.

Архітектор припускає, що за найгіршого розвитку подій ця надбудова може просто обвалитися.