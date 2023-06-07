В Киеве на историческом доме заметили незаконную надстройку: что известно

Что известно о незаконном строительстве

"Дом находится не просто в центре столицы, он в сердце исторического Киева, рядом с фундаментом Десятинной церкви, Историческим музеем и Андреевской церковью. Пока нас защищают ВСУ и ПВО, владельцы дома, смело и без перерыва на обед, несмотря на воздушную тревогу, можно сказать, рискуя жизнью (строителей) и пренебрегая правилами безопасности на строительстве, возводят второй этаж незаконной крыши", - отмечает женщина.

Достопримечательность построили в 1860-х годах высотой два этажа, через 30 лет достроили еще два этажа, а в 2007 году во время реконструкции надстроили аттиковый этаж.

На крыше исторического дома начали строить мансарду (фото: Facebook.com/Оксана Левченя)

Надстройку обязали демонтировать

Незаконная надстройка возмутила киевлян, новость сразу получила огласку и дошла до местной власти.

"Утром с полицией, департаментом благоустройства и охраны культурного наследия посетили крышу дома по Владимирской 4, где уже на 2 незаконных этажа начали достраивать третий. Предписание передали, конструкцию должны демонтировать", - написала депутат Киевсовета Евгения Кулеба в Facebook.

Также она добавила, что владелец недобросовестен и нет гарантии того, что он не пойдет в суд, ведь прошлые предписания уже обжаловались в суде.