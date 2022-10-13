У київському ботсаду висадили Алею захисників і захисниць України (фото)

Сьогодні учасники акції садили дерева не лише у столиці, а й по всій Україні - загалом було висаджено понад 1000 дерев.

До заходу у київському ботсаду долучилося багато військових, представників влади, бізнесу, іноземних послів. Було висаджено райські яблуні та інші дерева.

У ботсаду Гришка висадили Алею захисників і захисниць (фото: greeningplanet.org)

Першими висадили дерева та приєдналися до прямої трансляції під час акції захисники України з Донецької області: голова Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш та начальник поліції у Дружківці Дмитро Кірдяпкін.

Алея захисників і захисниць України з'явилася у ботсаду Гришка (фото: greeningplanet.org)

Організатором події став Благодійний Фонд "Озеленення України" за підтримки Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Держагентства лісових ресурсів, Мінприроди та МЗС.

Зазначається, що акцію також підтримала Словаччина, де також висадили Алею захисників та захисниць України.

У Києві у ботсаду Гришка висаджували дерева на новій зеленій Алеї захисників і захисниць (фото: greeningplanet.org)