ru ua
Пт, 20 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Киеве увековечили "тракторные войска", где можно увидеть супер-памятник

Новина українською →
Киев, Пятница 20 мая 2022 13:28
В Киеве увековечили "тракторные войска", где можно увидеть супер-памятник Фото: В Киеве увековечили "тракторные войска" (objectiv.tv)
Автор: Светлана Мащенко

Украинские тракторы - одни из "героев" нашей войны. Сколько российской вражеской техники они затрофеили - и не счесть. Теперь в Киеве можно увидеть супер-инсталляцию, сделанную из цветов, трактора, и муляжа танка.

Смотрите на фото в материале Styler, как выглядит инсталляция, и где ее увидеть.

Синий трактор с цветочными клумбами и муляж танка под искусственной травой поставили неподалеку от станции метро "Политехнический институт". А именно на пересечении проспекта Победы и улицы Богдана Гаврилишина.

В Киеве увековечили &quot;тракторные войска&quot;, где можно увидеть супер-памятник

Фото: t.me/typical_kiev

Отметим, что "тракторные войска" стали известными на весь мир. О случаях, когда украинские фермеры буксировали тяжелую военную технику врага писали ведущие мировые СМИ.

Вот одно из знаменитых фото:

В Киеве увековечили &quot;тракторные войска&quot;, где можно увидеть супер-памятник

А недавно трактор позарился на супер-оружие россиян РСЗО "Солнцепек".

Ранее мы писали, что в Киеве можно увидеть цветочную клумбу, созданную в виде "русского военного корабля".

Напомним, что в Киеве проголосовали за переименование названий станций метро, которые ассоциируются со страной-агрессором.

Читайте РБК-Украина в Google News
танки трактор Война России против Украины
LITE
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество
Ошибки женщины, из-за которых она обречена на одиночество