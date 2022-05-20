В Киеве увековечили "тракторные войска", где можно увидеть супер-памятник
Украинские тракторы - одни из "героев" нашей войны. Сколько российской вражеской техники они затрофеили - и не счесть. Теперь в Киеве можно увидеть супер-инсталляцию, сделанную из цветов, трактора, и муляжа танка.
Смотрите на фото в материале Styler, как выглядит инсталляция, и где ее увидеть.
Синий трактор с цветочными клумбами и муляж танка под искусственной травой поставили неподалеку от станции метро "Политехнический институт". А именно на пересечении проспекта Победы и улицы Богдана Гаврилишина.
Фото: t.me/typical_kiev
Отметим, что "тракторные войска" стали известными на весь мир. О случаях, когда украинские фермеры буксировали тяжелую военную технику врага писали ведущие мировые СМИ.
Вот одно из знаменитых фото:
А недавно трактор позарился на супер-оружие россиян РСЗО "Солнцепек".
Ранее мы писали, что в Киеве можно увидеть цветочную клумбу, созданную в виде "русского военного корабля".
Напомним, что в Киеве проголосовали за переименование названий станций метро, которые ассоциируются со страной-агрессором.