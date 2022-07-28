В Киеве появился цветущий живой памятник мужеству героев "азовцев": яркие фото

В Киеве теперь цветет живой красивый памятник мужеству защитников Мариуполя, бойцов отдельного отряда специального назначения Нацгвардии "Азов". Цветочное панно создали на Печерске, а состоит оно из 8700 цветов.

Об этом 28 июля передали в пресс-службе КО "Киевзеленстрой".

Высадили и презентовали этот яркий живой цветущий памятник ко Дню Украинской Государственности. Красуется оно на зеленом склоне перед Печерским мостом - возле станции метро "Дружбы народов" (что будет переименовано на "Ботаническая") и ботсадом имени Гришко.

Цветочное панно в честь бойцов полка "Азов" расположен на Печерске (фото: facebook.com/zelenbud)

Как выглядит цветочное панно

Площадь клумбы составляет 35 кв. м, а всего было высажено 8700 цветов.

В центре сине-желтого флага красуется символика полка "Азова".

Для создания картинки выбрали агератум, тагетис желтый, ирезине, альтернантеру Ван-Гутту и цинерарию.

"Но, конечно, никаких цветов не хватит, чтобы поблагодарить нашим стальным "азовцам" за их несгибаемость в борьбе за Украину", - отмечает гендиректор "Киевзеленстроя" Алексей Король.

Цветущий памятник, посвященный "азовцам", открыли в День Украинской Государственности (фото: facebook.com/zelenbud)

Подвиги защитников Украины, бойцов полка "Азов"

В организации подчеркивают, что бойцы полка "Азов" стали символом несокрушимости украинского народа в борьбе за право быть независимым, жить на родной свободной от оккупантов земле, в демократическом государстве с более чем тысячелетней историей и успешным будущим.

В столичной мэрии также высказались о новом цветочном панно - живом памятнике героизму защитников Украины.

"Это наше посвящение современным героям и наш маленький вклад в то, чтобы об "Азове" помнили и продолжали делать все возможное для освобождения наших героев, должны приложить максимум усилий, чтобы защитники "Азовстали" как можно скорее вернулись домой, к своим родным", - рассказал начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Возный.

Цветочное панно, посвященное воинам полка "Азов", героям обороны Мариуполя (фото: facebook.com/zelenbud)