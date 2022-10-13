В киевском ботсаду высадили Аллею защитников и защитниц Украины (фото)

В Киеве в ботаническом саду имени Николая Гришко высадили Аллею защитников и защитниц Украины. Акция украинских экоактивистов имела важное символическое значение - поддержка воинов, которые обороняют Украину от российских захватчиков, приближают нашу победу на фронтах, и чтобы почтить память героев, которые сложили голову в боях, защищая родину.
Мероприятия 13 октября прошли в рамках глобальной экоинициативы Greening of the Planet.
Сегодня участники акции сажали деревья не только в столице, но и по всей Украине - всего было высажено более 1000 деревьев.
К мероприятиям в киевском ботсаду присоединились многие военные, представители власти, бизнеса, иностранные послы. Были высажены райские яблони и другие деревья.
В ботсаду Гришко взорвали Аллею защитников и защитниц (фото: greeningplanet.org)
Первыми высадили деревья и присоединились к прямой трансляции во время акции защитники Украины из Донецкой области: глава Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш и начальник полиции в Дружковке Дмитрий Кирдяпкин.
Аллея защитников и защитниц Украины появилась в ботсаду Гришко (фото: greeningplanet.org)
Организатором события стал Благотворительный Фонд "Озеленение Украины" при поддержке Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Госагентства лесных ресурсов, Минприроды и МИДа.
Отмечается, что акцию также поддержала Словакия, где тоже высадили Аллею защитников и защитниц Украины.
В Киеве в ботсаду Гришко высаживали деревья на новой зеленой Аллее защитников и защитниц (фото: greeningplanet.org)
Напомним, ранее в Киеве появился цветущий живой памятник мужеству героев "азовцев".
А также мы писали о том, что перед этим в столице увековечили "тракторные войска" в виде необычного памятника - инсталляция была сделана из цветов, трактора, и муляжа танка.