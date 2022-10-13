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В киевском ботсаду высадили Аллею защитников и защитниц Украины (фото)

Коллаж РБК-Украина: в Киеве появилась новая зеленая Аллея защитников и защитниц
Автор: Владимир Костырин

В Киеве в ботаническом саду имени Николая Гришко высадили Аллею защитников и защитниц Украины. Акция украинских экоактивистов имела важное символическое значение - поддержка воинов, которые обороняют Украину от российских захватчиков, приближают нашу победу на фронтах, и чтобы почтить память героев, которые сложили голову в боях, защищая родину.

Мероприятия 13 октября прошли в рамках глобальной экоинициативы Greening of the Planet.

Сегодня участники акции сажали деревья не только в столице, но и по всей Украине - всего было высажено более 1000 деревьев.

К мероприятиям в киевском ботсаду присоединились многие военные, представители власти, бизнеса, иностранные послы. Были высажены райские яблони и другие деревья.

В ботсаду Гришко взорвали Аллею защитников и защитниц (фото: greeningplanet.org)

Первыми высадили деревья и присоединились к прямой трансляции во время акции защитники Украины из Донецкой области: глава Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш и начальник полиции в Дружковке Дмитрий Кирдяпкин.

Аллея защитников и защитниц Украины появилась в ботсаду Гришко (фото: greeningplanet.org)

Организатором события стал Благотворительный Фонд "Озеленение Украины" при поддержке Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Госагентства лесных ресурсов, Минприроды и МИДа.

Отмечается, что акцию также поддержала Словакия, где тоже высадили Аллею защитников и защитниц Украины.

В Киеве в ботсаду Гришко высаживали деревья на новой зеленой Аллее защитников и защитниц (фото: greeningplanet.org)

Напомним, ранее в Киеве появился цветущий живой памятник мужеству героев "азовцев".

А также мы писали о том, что перед этим в столице увековечили "тракторные войска" в виде необычного памятника - инсталляция была сделана из цветов, трактора, и муляжа танка.

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Киев