Епіфаній провів службу в сорочці з орнаментом із вишиванки Степана Бандери (фото)

"Блаженніший Митрополит Київський та всієї України Епіфаній на Покров здійснював службу в новому святковому вбранні, прикрашеному орнаментом із сорочки Степана Бандери", - сказано у публікації.

Мотив вишивки простий: на білому тлі вишиті чорні хрести. Таку вишиванку назвали "Бандерівкою", а її вишивку відновили за однією із фотографій, на якій зображено молодого Степана Бандеру.

Епіфаній (фото: instagram.com/worldvyshyvankaday)

У повідомленні також сказано, що майстри створили лімітовану колекцію сорочок Бандери в кількості 100 штук, яку було продано з благодійною метою, а на виручені кошти придбано бронежилети для одного з підрозділів ЗСУ, яке тоді виконувало завдання на харківському напрямку.

Що відомо про вишиванку Степана Бандери

Цю сорочку відновила в 2022 році львівська майстриня для Чернівецького музею вишиванки. Її мотив відтворено за фотографією, де Степан Бандера позує у вишиванці. Світлина знаходиться у Львівському краєзнавчому музеї.

Бандера на фото у 1920-х роках (фото: megaoberig.com.ua)

На фото Бандера зображений у козацькому костюмі: шапці, чоботях, шароварах, вишитій сорочці та з гвинтівкою в руках. Воно було зроблено на якомусь заході у 20-х роках минулого століття. Це єдина фотографія, на якій провідника ОУН зображено у вишиванці. Оригінал фото знаходиться за кордоном, а у львівському музеї - копія.

Скриншот

Під час створення цієї вишиванки команда масштабувала орнамент із фото, провела корекцію кольорів, знайшла ідентичні орнаменти, які відповідають часу та регіону.