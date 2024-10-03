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Епифаний провел службу в рубашке с орнаментом из вышиванки Степана Бандеры (фото)

Епифаний провел службу на Покров в необычной рубашке (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

1 октября, в день праздника Покрова Пресвятой Богородицы, День защитников и защитниц Украины, а также украинского козачества, Митрополит Епифаний совершал службу в новом праздничном наряде, который имел свою изюминку.

Об этом пишет РБК-Україна (проект Styler) со ссылкой на публикацию в Instagram страницы под названием worldvyshyvankaday, которая популяризирует украинскую вышиванку.

"Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Епифаний на Покров совершал службу в новом праздничном наряде, украшенном орнаментом из рубашки Степана Бандеры", - сказано в публикации.

Мотив вышивки очень простой: на белом фоне вышиты черные кресты. Такую вышиванку назвали "Бандеровкой", а ее вышивку восстановили одной из фотографий, на которой изображен молодой Степан Бандера.

Епифаний (фото: instagram.com/worldvyshyvankaday)

В сообщении также сказано, что мастера создали лимитированную коллекцию рубашек Бандеры в количестве 100 штук, которая была продана с благотворительной целью, а на вырученные средства приобретено бронежилеты для одного из подразделений ВСУ, выполнявших тогда задачи на харьковском направлении.

Что известно о вышиванке Степана Бандеры

Эту рубашку восстановила в 2022 году львовская мастерица для Черновицкого музея вышиванки. Ее мотив воспроизведен по фотографии, где Степан Бандера позирует в вышиванке. Снимок находится во Львовском краеведческом музее.

Бандера на фото в 1920-х годах (фото: megaoberig.com.ua)

На фото Бандера изображен в казацком костюме: шапке, сапогах, шароварах, вышитой рубашке и с винтовкой в ​​руках. Оно было сделано на каком-то мероприятии в 20-х годах прошлого века. Это единственная фотография, на которой проводник ОУН изображен в вышиванке. Оригинал фото находится за границей, а во львовском музее копия.

Скриншот

Во время создания этой вышиванки команда масштабировала орнамент с фото, провела цветокоррекцию, нашла идентичные орнаменты, которые соответствуют времени и региону.

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