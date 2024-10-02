Церковне свято 3 вересня: що категорично не можна робити, прикмети і у кого день ангела

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про головні заборони дня, народні прикмети і традиції, хто святкує день ангела.

Яке свято 3 вересня у церковному календарі

Діонісій Ареопагіт був афінським аристократом і членом суду Ареопагу, що розглядав моральні та релігійні питання. Його життя змінилося після проповіді апостола Павла, яка спонукала його прийняти християнську віру. Це стало важливим моментом для розвитку християнства в Афінах.

Після навернення Діонісій став першим єпископом Афін і активно проповідував, привертаючи багатьох послідовників. За свою віру він зазнав переслідувань і, зрештою, загинув мученицькою смертю під час правління імператора Діоклетіана.

Діонісій також залишив важливі твори, зокрема "Про ієрархію небесну" та "Про ієрархію церковну". Ці праці вплинули на розвиток християнської теології та містики, зокрема на середньовічних мислителів, таких як святий Тома Аквінський. Творчість Діонісія продовжує вивчатися й сьогодні, відіграючи важливу роль у християнській традиції.

Діонісій Ареопагіт, мозаїка (зображення: вікіпедія)

Що не можна робити

Згідно віруванням і народним традиціям українців, бажано не робити таке:

Сваритися і лихословити

Відмовляти коханим у проханнях

Стригти волосся чи нігті

Підіймати монети з землі.

Цього дня також не рекомендується дивитися в дзеркало, адже це може накликати на себе 40 бід. Люди намагалися уникати зайвих виходів з дому, оскільки вірилося, що відьми влаштовують вечірки та можуть наколядувати нещастя.

Народні прикмети і традиції 3 вересня

Стоїть туман, але багато павутиння - до теплої осені

На деревах все ще висить листя - взимку буде морозно

Шишки на хвойних ростуть низько - скоро похолоднішає

Суха погода весь день - взимку буде мало снігу

Птахи збираються у зграї - насувається негода.

Віряни намагалися відвідувати церкву, але якщо не було такої можливості, вони молилися святому Діонісію вдома. У своїх молитвах люди просили його про щастя в сімейних справах та допомогу у подоланні життєвих негараздів.

У кого день ангела 3 вересня

Завтра іменини святкують: Антон, Денис, Іван, Павло, Петро, Ян.

За гороскопом люди, які народилися 3 вересня - Терези.

Які свята ще відзначають в Україні завтра

Окрім церковного свята, 3 вересня є кілька державних, професійних та інших свят і пам’ятних днів. Головні з них: